FIFA-Generalsekretär bei 110-Jahr-Feier des portugiesischen Fussballverbands

Glückwünsche von Mattias Grafström an den portugiesischen Fussballverband bei der Gala zum 110-Jahr-Jubiläum in Lissabon (Portugal)

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström gratulierte dem portugiesischen Fussballverband (FPF) zu dessen 110-Jahr-Jubiläum und würdigte dabei die portugiesischen Erfolge in all den Jahren auf der globalen Fussballbühne.

Hinzu kommen in jüngster Zeit auch Erfolge des Frauenteams, wie die erstmalige Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im Jahr 2023, sowie in anderen Fussballsparten, wie der Gewinn der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2021™ und der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ in den Jahren 2015 und 2019.

Mattias Grafström spannte ferner den Bogen zur FIFA Klub-Weltmeisterschaf 2025™und den beiden portugiesischen Vertretern sowie zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™, die am 11. Dezember 2024 vom ausserordentlichen FIFA-Kongress per Akklamation an Portugal, Spanien und Marokko vergeben wurde, wobei drei Jubiläumsspiele in Argentinien, Paraguay und Uruguay stattfinden.