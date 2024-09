Das Schicksal bringt die marokkanischen Fans Aziz und Ouakrim in Usbekistan zusammen

Die in Australien lebenden Marokkaner Aziz und Ouakrim sind in Usbekistan, um ihre nationale Futsal-Mannschaft zu unterstützen

Sie haben bereits an mehreren FIFA-Turnieren teilgenommen, sind sich aber noch nie zuvor begegnet

Nach einer zufälligen Begegnung in Usbekistan sprachen sie über ihre Leidenschaft für das Reisen und die Unterstützung Marokkos

Ein Zufall ist mehr wert als tausend Pläne ...

Dieses alte arabische Sprichwort fasst perfekt zusammen, wie Aziz und Ouakrim sich kennengelernt haben. Aziz ist ein marokkanischer Fan, der um die Welt reist, um seine Nationalmannschaft in allen Fussballdisziplinen zu unterstützen. Er lebt in Sydney und besuchte kürzlich die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™, die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien und Neuseeland 2023™, die Olympischen Spiele Paris 2024 und mehrere andere Wettbewerbe unter der Schirmherrschaft der FIFA und der CAF, wie zuletzt den Afrika-Cup in der Elfenbeinküste.

Doch trotz der Teilnahme an all diesen Turnieren hat er Ouakrim nie getroffen, der sich als ein Landsmann herausstellte, der ebenfalls begeistert die Nationalmannschaften verfolgt. Zufälligerweise lebt Ouakrim auch in Sydney und hat die meisten Turniere besucht, bei denen Aziz dabei war. Das Schicksal brachte sie schließlich bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ zusammen, als sie sich in Taschkent kennenlernten.

Im Gespräch mit FIFA.com/Inside über das erste Treffen mit Ouakrim in Usbekistan sagt Aziz: „Eigentlich kannte ich Ouakrim nicht, bis wir hier in Taschkent ankamen. Er wurde mir von einem Fernsehmoderator eines Sportkanals in Marokko vorgestellt, der sagte: ‚Oh, ich kenne noch einen Marokkaner, der in Sydney lebt‘, und stellte den Kontakt zwischen uns her. Das war also ein wirklich schöner Zufall. Außerdem wohnt er tatsächlich an der North Shore, nicht weit von meinem Wohnort in Sydney entfernt. Aber wir sind uns noch nie begegnet. Ich bin mir sicher, dass wir uns in Zukunft in Sydney treffen werden." Ouakrim schloss sich Aziz' Meinung an: “Die Welt ist wirklich klein. Als ich hier ankam, wurde mir gesagt, dass ein Mann aus Sydney hier sei, also fragte ich, wo ich ihn finden könne, da ich auf meinen Reisen zur Unterstützung Marokkos noch nie jemanden aus Sydney getroffen hatte. Als wir uns unsere Geschichten erzählten, stellten wir fest, dass wir beide zur gleichen Zeit angefangen hatten, die Nationalmannschaft zu verfolgen, nämlich bei der WM 2022 in Katar, und dass wir seitdem im selben Umfeld unterwegs waren. Das ist schon ein schöner Zufall.“

Traum von der Weltmeisterschaft

Aziz hatte schon immer davon geträumt, eine FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft zu besuchen, hatte aber vor Katar 2022 nie die Gelegenheit dazu. „Als ich in China arbeitete, wollte ich eigentlich zur Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich reisen, aber meine Firma ließ mich nicht gehen. Danach habe ich mir geschworen, dass ich auf jeden Fall hingehen würde, sollten wir uns wieder qualifizieren “, erklärt Aziz. „Allerdings haben wir uns erst 20 Jahre später wieder qualifiziert. 2018 hätte ich hingehen können, aber ich wurde sehr krank. Ich war an den Rollstuhl gefesselt und konnte nicht nach Russland reisen. Ich habe mir selbst versprochen, dass ich auf jeden Fall eine Weltmeisterschaft besuchen würde, sobald ich wieder laufen kann. Ich war weiterhin begeistert von der Idee, die Weltmeisterschaft zu besuchen, und schaffte es 2022, und seitdem drücke ich Marokko die Daumen.“

Ouakrim hatte den gleichen Traum und erzählt: „Ich verfolge die Atlas Lions seit meiner Kindheit zu Hause. Ich erinnere mich, dass wir in den frühen 70er Jahren ihre Spiele gesehen haben. Ich liebe diesen Sport seit 1970, als Marokko an der Weltmeisterschaft in Mexiko teilnahm. Aber dann verließ ich Marokko, um eine Zeit lang in den Vereinigten Staaten zu leben, und zog dann nach Australien. Ich war bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA, was sehr praktisch war, da ich damals noch keine Kinder hatte. Nachdem die Kinder kamen, wurde es sehr schwierig zu reisen, aber jetzt, wo sie erwachsen sind, dachte ich mir, warum nicht? Also reiste ich zur Weltmeisterschaft nach Katar. Es geht nicht nur um das Spiel – es ist die Liebe zur Flagge und zur Nation, die mir viel bedeutet.“

Ein Traum wird wahr in Katar 2022

Obwohl Aziz in den letzten Jahren an vielen Turnieren teilgenommen hat, hat er noch immer großartige Erinnerungen an Katar 2022: „Ganz klar Katar. Es war das spektakulärste Turnier in der Geschichte des marokkanischen Fussballs und gleichzeitig mein erstes, also war es einfach unglaublich. Allein dabei zu sein und zu sehen, wie Marokko das Halbfinale erreicht, war einfach ... das hätte man sich nicht einmal träumen lassen, wenn Sie wissen, was ich meine. Es war also wunderbar, und ich werde es für den Rest meines Lebens in Ehren halten. Ich hatte auch meine beiden Jungs dabei und meinen Neffen. Wir reden immer noch ab und zu darüber – es war wunderbar.“

Auch Ouakrim spricht leidenschaftlich über Katar 2022. „Für mich war Katar eines der besten Turniere aller Zeiten. Ich hoffe, dass es in Zukunft noch besser wird, und ich bin mir sicher, dass es das wird, aber für uns war es etwas ganz Besonderes. Von Anfang bis Ende war alles perfekt. Manchmal, wenn mir zu Hause langweilig ist, schaue ich mir einfach die Videos und alle Spiele immer und immer wieder an.“

Ein weiteres großartiges Erlebnis in Usbekistan

Obwohl Aziz und Oakrim schon an vielen Turnieren teilgenommen haben, insbesondere an der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft und der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft, genießen sie derzeit die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ in vollen Zügen. „Was mir, abgesehen vom Futsal natürlich, wirklich gefällt, ist, in einem muslimischen Land zu sein. Es war toll, das zu sehen und zu erleben, und das Essen hier ist unglaublich“, verrät Aziz.

Auf die Frage, welchen Eindruck Usbekistan auf ihn gemacht habe, antwortet Ouakrim: „Das Erste, was mir an dieser schönen Stadt aufgefallen ist, ist, dass sie eine der saubersten ist, die ich je gesehen habe – ich meine super sauber, und ich reise viel in der Welt herum. Hier gibt man sich alle Mühe, um zu helfen. Außerdem ist das Essen hier großartig; egal, was man isst, die usbekische Küche ist exquisit. Ich kann sie nur empfehlen.“

Auf die Frage nach seinen schönsten Erinnerungen an Usbekistan beschreibt Aziz: „Der Besuch all der Museen und Sehenswürdigkeiten; sie sind wirklich spektakulär. Man macht sich gar nicht klar, dass die Seidenstraße und all die Denkmäler hier so spektakulär sind. Das werde ich für den Rest meines Lebens in Ehren halten. Und natürlich war auch der Futsal wirklich schön.“

Ouakrim ergänzt: „Ich hatte nicht die Gelegenheit, so viel zu sehen, aber ich organisiere am Montag und Dienstag eine Tour mit einem Einheimischen. Wir werden alle Sehenswürdigkeiten besuchen und er wird mich herumfahren. Das wird die Dinge viel einfacher machen, ebenso wie die Tatsache, dass er auch Englisch spricht.“

Auf die Frage, welche Botschaft sie der marokkanischen Futsal-Mannschaft vor ihrem bevorstehenden Showdown gegen den Iran übermitteln würden, sagt Aziz: „Tatsächlich stammen 85 % des Teams und des Personals aus meiner Heimatstadt Kenitra in Marokko, sodass ich die meisten Spieler kenne. Ich möchte sie nicht unter Druck setzen. Ich habe sie hier noch nicht getroffen, daher würde ich ihnen nur sagen: “Spielt einfach euer Spiel und habt Spaß. Wir unterstützen euch, egal ob ihr verliert oder gewinnt, und wir sind für euch da.“

„Wir möchten einfach, dass sie an sich glauben, so wie sie es immer tun. Wir haben mit Hicham Dguig einen großartigen Trainer. Er ist einer der besten der Welt, denn Marokko steht im Futsal auf Platz sechs der Weltrangliste“, betont Ouakrim.