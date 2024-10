Brasilianisches Finale entscheidet über letzten Platz bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Zwei Vereine haben noch Chancen sich das letzte Ticket für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ zu sichern

Das brasilianische Duo Atlético Mineiro und Botafogo trifft im Finale der CONMEBOL Libertadores aufeinander

Letzter verbleibender Platz für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mit 32 Mannschaften wird am 30. November vergeben

Clube Atlético Mineiro oder Botafogo de Futebol e Regatas: Einer dieser beiden Klubs wird das 32 Mannschaften umfassende Teilnehmerfeld der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ vervollständigen, nachdem die beiden Vereine das Finale der CONMEBOL Libertadores erreicht haben.

Botafogo qualifizierte sich zum ersten Mal für das Finale der CONMEBOL Libertadores, indem es den uruguayischen Club Atlético Peñarol trotz einer 1:3-Auswärtsniederlage im Rückspiel am Mittwoch mit 6:3 bezwang. Atlético Mineiro sicherte sich am Dienstag mit einem torlosen Unentschieden beim argentinischen Club Atlético River Plate einen 3:0-Gesamtsieg und erreichte damit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das kontinentale Endspiel.

Der Verein, der am 30. November 2024 in Buenos Aires die CONMEBOL-Libertadores-Trophäe in die Höhe stemmt, reist als Südamerikameister zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft, zusammen mit den anderen CONMEBOL-Vertretern Club Atlético Boca Juniors, Clube de Regatas do Flamengo, Fluminense Football Club, Sociedade Esportiva Palmeiras und River Plate.

Der neue 32 Mannschaften umfassende Wettbewerb in den Vereinigten Staaten wird der inklusivste globale Klubfussballwettbewerb aller Zeiten sein und neu definieren, wie, wann und wo ein echter Klubweltmeister gekrönt wird.

Die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ findet alle vier Jahre mit den 32 besten Teams der Welt statt. Die erste Ausgabe startet am 15. Juni 2025 im Hard Rock Stadium in Miami. Am Sonntag, 13. Juli 2025, führt der Weg ins MetLife Stadium in New York/New Jersey, wo das Endspiel des Turniers ausgetragen wird - etwas mehr als ein Jahr vor der Austragung des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™.