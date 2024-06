Legenden voller Vorfreude auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

In genau einem Jahr beginnt die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, bei der Vertreter aller sechs Konföderationen die einzigartige Möglichkeit erhalten, sich mit Gegnern aus allen Teilen der Welt zu messen. Das neue Turnier mit 32 teilnehmenden Teams startet am 15. Juni 2025 in den USA, die ein Jahr später - zusammen mit den Nachbarländern Kanada und Mexiko - auch die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ausrichten werden. Einige ehemalige Spieler verraten, dass sie gerne selber an dem Turnier teilgenommen hätten, und wie die qualifizierten Teams von dem neuen Wettbewerb profitieren werden.