Die Reaktionen der europäischen Klubs auf die Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: „Alle wollen dabei sein“

Auslosung in Miami (Florida): Gruppengegner der zwölf europäischen Klubs bei neuer FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ ermittelt

Manchester City gegen Juventus FC und Atlético de Madrid gegen Juventus FC and Atlético de Madrid vs. Paris Saint-Germain unter den Leckerbissen der Gruppenphase des Weltturniers mit 32 Teams im nächsten Sommer

Inklusivstes, auf sportlichen Leistungen basierendes Klubturnier startet am 15. Juni 2025 in den USA

„Ehre“, „Freude“ und „Stolz“ waren Schlagworte, die im Anschluss an die Gruppenauslosung am 5. Dezember in Miami (Florida) von den Vertretern der zwölf europäischen Klubs verwendet wurden, die bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ dabei sein werden. Das Turnier steht wie kein anderes für Inklusion und sportliche Leistung.

Vertreter von Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea FC, FC Bayern München, FC Internazionale Milano, FC Porto, FC Salzburg, Juventus FC, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid C. F. und SL Benfica nahmen an der Zeremonie teil, die für Fussballfans auf der ganzen Welt live übertragen wurde.

Zu den besonderen Leckerbissen, die die Auslosung ergeben hat, zählen die Partie von Manchester City, Gewinner der UEFA Champions League 2022/23, gegen den italienischen Spitzenklub Juventus FC in Gruppe G sowie das Duell zwischen dem französischen Rekordmeister Paris Saint-Germain und Atlético de Madrid in Gruppe B. In Gruppe H trifft Real Madrid auf Al Hilal und damit eventuell auf Neymar, der den Madrilenen schon während seiner Zeit beim FC Barcelona das Leben schwer gemacht hat. Inside FIFA fasst die Reaktionen zusammen …

Enrique Cerezo, Präsident von Atlético de Madrid

„Das ist eine starke Gruppe, eine sehr starke Gruppe. PSG [Paris Saint-Germain] zählt zu den besten Teams in Europa. Botafogo ist der Gewinner der Copa Libertadores und die Seattle Sounders sind hier in den USA ein starkes Team. Ich finde, das ist eine wirklich starke Gruppe, und wir werden unser Möglichstes tun, um weiterzukommen. Wir sehen dem Ganzen mit grosser Freude und Zufriedenheit entgegen und fühlen uns vor allem geehrt, bei der ersten Auflage der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ dabei zu sein.“

Giovane Elber, Legende des FC Bayern München

„Wir beim FC Bayern [München] freuen uns auf die Gruppe, in die wir gelost wurden. Benfica kennen wir bereits, wir haben vor kurzem gegen den Klub gewonnen. Gegen die Boca Juniors haben wir 2001 zum letzten Mal gespielt. Damals haben wir den [FIFA]-Weltpokal gewonnen. Neuseeland ist für uns hingegen völliges Neuland, aber wir freuen uns darauf, gegen ein Team aus Neuseeland anzutreten. Es ist wirklich schön, hier dabei zu sein. Es ist eine grosse Ehre für uns, an der neuen [FIFA] Klub-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Natürlich wird das Team alles daran setzen, ins Finale zu kommen.“

Javier Zanetti, Vizepräsident des FC Internazionale Milano

„Meiner Meinung nach ist Gruppe E ein schweres Los, denn wir müssen gegen eine hervorragende argentinische Mannschaft antreten, nämlich [Club Atlético] River Plate, und dann noch gegen [CF] Monterrey und einen japanischen Klub. Es ist eine ausgeglichene Gruppe, aber wir werden unser Bestes tun, um in Topform in den Wettbewerb zu gehen. Für Inter Milan bedeutet die Teilnahme an dieser [FIFA] Klub-Weltmeisterschaft im neuen Format Ehre, Prestige und Stolz, und wir hoffen, bei diesem Turnier eine Bestleistung zu erbringen.“

Jorge Costa, Klublegende des FC Porto

„Unabhängig von den ausgelosten Gegnern wussten wir aufgrund der Qualität dieses Turniers schon vorher, dass es eine schwere Gruppe werden würde. Das sind ganz unterschiedliche Teams. Wir spielen gegen das Heimteam, das viele fantastische Spieler und einen neuen Trainer hat. Dann wäre da noch ein starkes Team aus Ägypten, das viele vielleicht nicht gut kennen. Ich kenne es aber gut und weiss, dass es sich um einen der ganz grossen Klubs aus Afrika handelt. Hinzu kommt [SE] Palmeiras, ebenfalls ein hervorragendes Team unter der Führung von Abel [Ferreira], einem Portugiesen, der fantastische Arbeit leistet. Vor allem haben diese Klubs unterschiedliche Spielstile, unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist gut. Daran sind Vereinsmannschaften nicht gewöhnt. Nationalteams kennen das von den [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaften. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht, um zu sehen, was dabei herauskommt.“

Zlatko Junuzović, Legende des FC Salzburg

„Es ist offenkundig, dass wir mit [CF] Pachuca, Al Hilal und natürlich Real Madrid [C.F.] eine sehr, sehr schwierige Gruppe erwischt haben. Wir treffen in der Champions League erneut auf Real Madrid, also können wir uns darauf vorbereiten. Wir werden gut vorbereitet ins Turnier gehen. Ich hoffe, dass uns viele Fans begleiten werden. Wir werden in den Spielen unser Bestes geben. Natürlich wissen wir, das es eine wirklich starke Gruppe ist. Das ist klar. Aber es ist ein Herausforderung, auf die wir uns freuen und entsprechend vorbereiten werden.“

Stephan Lichtsteiner, Legende des Juventus FC

„Ich glaube, das ist für uns alle eine Riesensache. Es ist ein neues Turnier, bei dem Geschichte geschrieben wird, und wir können es kaum erwarten. Wir sind in einer kniffligen Gruppe gelandet, aber unmöglich ist [das Weiterkommen] nicht. Mit [Manchester] City müssen wir gegen einen Turnierfavoriten antreten. Es ist nicht unmöglich, aber es wird schwer werden. Bei Juventus liegt es in den Genen, um jeden Titel zu kämpfen, insbesondere bei einem Turnier, bei dem die besten Teams mitspielen. Das ist eine Ehre für uns.“

Roel de Vries, Operativer Geschäftsführer der City Football Group von Manchester City

„Das wird eine interessante Gruppe mit starken Gegnern, aber auch guten Spielen. Die Partie gegen Juventus wird ein grosses Spiel – wir hatten immer grosse Spiele gegen Juve. Es ist fantastisch, diesem Kreis von 32 Klubs anzugehören, die um diese Trophäe spielen und um den Weltmeistertitel kämpfen können. Wir versuchen immer, den besten Fussball zu spielen: den besten Fussball für unsere Fans und für unsere Spieler. Und dann ist es auch einfach eine grosse Ehre, bei diesem Turnier dabei zu sein.

Nasser al-Khelaifi, Präsident Paris Saint-Germain

„Ich finde, das ist eine interessante Gruppe. Wichtige Spiele gegen drei gute, unterschiedliche Teams stehen an. Atlético [de] Madrid kennt jeder – ein fantastisches Team, historisch. Und dann natürlich Botafogo, das gerade die Copa [CONMEBOL Libertadores] gewonnen hat. Seattle [Sounders FC] ist zu Hause vor den eigenen Fans auch nicht zu unterschätzen. Eine interessante Gruppe also. Wir müssen gut vorbereitet sein. Das ist heute eine historische Auslosung für diesen Wettbewerb. Wir sind sehr stolz, zu den ersten europäischen Klubs zu gehören, die an der neuen [FIFA] Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen. Alle wollen dabei sein – jedes Team, jeder Spieler, jeder Trainer.“

Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen bei Real Madrid C. F.

„Es ist eine Freude, hier zu sein. Dies ist ein neuer Wettbewerb mit den besten Teams aus aller Welt. Natürlich ist es eine Ehre, daran teilzunehmen. Wir wollen jeden Wettbewerb gewinnen, an dem wir teilnehmen. Was die Gruppe betrifft, sind heutzutage alle Spiele schwierig und ausgewogen und alle Teams gehen gut vorbereitet an den Start. Das Besondere an diesem Turnier ist, dass man mit Gegnern von unterschiedlichen Kontinenten konfrontiert wird. Das macht es meiner Meinung nach noch schwieriger. In diesem Fall wäre da Al Hilal, gegen das wir schon gespielt haben und das sich als Klub wirklich weiterentwickelt hat. Salzburg fährt auch seit vielen Jahren sehr gute Ergebnisse ein und spielt in der [UEFA] Champions League. Tatsächlich werden wir dort im Januar aufeinandertreffen. Ich glaube auch, dass dies ein Gegner ist, der es uns wirklich schwer machen wird. Was [CF] Pachuca betrifft, so ist der Klub seit Jahrzehnten eine feste Grösse im mexikanischen Fussball. Wir werden also drei sehr hart umkämpfte Spiele bestreiten.“

Rui Costa, Präsident von SL Benfica

„Unsere Gruppe ist knifflig. Wir müssen gegen renommierte Teams wie Bayern München antreten, seit zehn Jahren unser Angstgegner in der [UEFA] Champions League, und die Boca Juniors, einer der legendärsten Klubs in Argentinien und Südamerika. Bayern München, who have been our bogey team for the last years in the (UEFA) Champions League, and Boca Juniors, which is one of the most iconic clubs in Argentina, and in South America. Dann wäre da noch Auckland, über das wir nicht viel wissen, aber ich bin sicher, dass dieses Team die gleichen Ziele verfolgt wie alle anderen. Eine knifflige Gruppe, in der Benfica aber trotzdem mit aller Macht das Weiterkommen anstrebt und alle Möglichkeiten dazu hat. Mit diesem Ziel gehen wir in diese WM, diese erste [FIFA] Klub-Weltmeisterschaft. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir uns wirklich freuen, hier dabei zu sein."

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bietet vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in zwölf Stadien und elf Städten in den USA 63 Spiele. Die erste Ausgabe der neuen Klub-WM präsentiert die 32 besten Klubs aller sechs Konföderationen: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC und UEFA.

Innovative Trophäe für neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ präsentiert 00:45

Die Gruppenphase umfasst acht Gruppen mit je vier Teams, die jeweils einmal gegeneinander spielen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das wie die nachfolgenden Runden im K.-o.-Modus ausgetragen wird. Der Höhepunkt ist dann das Finale im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, wo der Weltmeister die neue Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ erhält.

Auf FIFA.com/tickets können Fans aktuelle Nachrichten und Informationen zu Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ abonnieren. Informationen zum Verkauf von Tickets und Hospitality-Paketen werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.