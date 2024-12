Reaktion der Vereine der Concacaf zur Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: „Es ist eine Privileg bei der Erstausgabe dabei zu sein“

Concacaf-Mitglieder erfahren bei der Auslosung für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Miami, Florida, auf wen sie in der Gruppenphase treffen werden

CF Pachuca gegen Real Madrid C.F. wird im nächsten Sommer eines der Topduelle in der Gruppenphase des Wettbewerbs bestehend aus 32 Mannschaften sein

Das umfassendste, leistungsorientierteste Turnier wird erstmals am 15. Juni 2025 in den USA stattfinden

Die Spannung unter den fünf Konföderationen in Nord-, Mittelamerika und der Karibik (Concacaf) und den entsprechenden Mitgliedsvereinen, die bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ antreten werden, steigt nach der Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag, den 5. Dezember in Miami, Florida, für den umfassendsten, leistungsorientiertesten Wettbewerb in der Geschichte des Vereinsfussballs.

Die Vereinsvertreter für CF Monterrey, CF Pachuca, Club Léon, Inter Miami CF und Seattle Sounders FC nahmen an der Zeremonie teil, die für Fussballfans weltweit live übertragen und gestreamt wurde.

In Gruppe A wird Inter Miami CF die Erstausgabe des neu aufgesetzten Turniers gegen das ägyptische Team Al Ahly FC eröffnen. Pachuca kann sich auf ein attraktives Kräftemessen mit den spanischen Giganten von Real Madrid in Gruppe H freuen, während sich die Seattle Sounders in Gruppe B gegen Atlético Madrid und Paris Saint-Germain beweisen müssen. In weiteren spannenden Begegnungen treffen die zwei europäischen Schwergewichte FC Chelsea und Inter Mailand jeweils in Gruppe D beziehungsweise E auf Club Léon und Monterrey. Inside FIFA fasst die Reaktionen noch einmal zusammen.

Jorge Mas, Präsident von Inter Miami CF „Ich freue mich sehr darauf, gegen die 31 besten Mannschaften der ganzen Welt anzutreten. Es ist ein Privileg für uns, zusammen mit Al Ahly (FC) das Turnier zu eröffnen. Ich bin überzeugt davon, dass wir der Welt zeigen können, wofür wir und die Stadt Miami im Weltfussball stehen. Mit dem FC Porto und SE Palmeiras haben wir eine sehr spannende Gruppe - das ist unglaublich. Wir werden alles daran setzen, um die Gruppenphase zu überstehen und weiter im Turnier zu bleiben. Wir wollen zeigen, wozu die Major League Soccer und der Fussball in diesem Land im Stande sind. Deshalb freue ich mich auf die Herausforderung. Wir können eine Mannschaft aufbauen, die mit den Besten der Welt mithalten kann, und ich glaube, das ist eine Bestätigung für den Fussball des Landes und zeigt, dass der Sport wächst und auch in Zukunft weiter wachsen wird.“

Auslosung für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ | Jorge Mas, Präsident von Inter Miami CF 00:36

José Antonio Noriega Zavala, Präsident von CF Monterrey „Wir sind zufrieden, denn es ist eine vielseitige Gruppe. Wir treffen auf Gegner aus drei unterschiedlichen Kontinenten, was die Bedeutung des Turniers unterstreicht? Ich glaube, dies ist eine tolle Gelegenheit, verschiedene Spielweisen und Fussballkulturen hautnah zu erleben. Darüber hinaus sind die Vereine alle grosse Namen auf ihren jeweiligen Kontinenten. Die bekanntesten sind in diesem Fall Inter (Inter Mailand) und (CA) River Plate. Sie blicken nicht nur auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück, sondern sind auch aktuell Topvereine, und das ist eine enorme Herausforderung für uns. Wir müssen über uns hinauswachsen und uns gut vorbereiten, um uns auf höchstem Niveau behaupten zu können. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir uns für diese Endrunde auf Grundlage unserer sportlichen Leistung qualifiziert haben. Es ist ausserdem eine Gelegenheit, uns der Welt zu präsentieren. Dadurch können wir es uns selbst sowie unseren Fans beweisen, dass wir uns weiterentwickeln können, und dass wir sie auch auf internationaler Bühne Stolz machen können. Dadurch erreichen wir die gesamte Fussballwelt. Deshalb ist es ein Privileg für uns, bei der ersten Ausgabe des Wettbewerbs dabei sein zu dürfen.“

Armando Martínez, Präsident von CF Pachuca „Wir waren uns alle einig, dass wir bei der Auslosung den Kürzeren gezogen haben, aber wir freuen uns auf das Aufeinandertreffen mit Real Madrid (C. F.). Es ist eine grossartige Mannschaft, und das weiss jeder. Die Gruppe ist sehr ausgeglichen. (FC) Salzburg hat auch eine fantastische Arbeit geleistet und Al Hilal ist eine der stärksten Mannschaften in Asien. Wir sind daher zufrieden und können es kaum erwarten, bis es losgeht. Es macht uns glücklich und erfüllt uns mit Stolz, unter den 32 besten Mannschaften der Welt zu sein. Wir sind bereit, am Turnier teilzunehmen. Die Auslosung war fantastisch. Wir wollten unbedingt gegen ein grosses Team antreten und nun treffen wir auf die angesehenste Mannschaft der Welt. Aber wir sind der am längsten bestehende Verein in Mexiko, also glaube ich, dass das vollkommen in Ordnung ist.“

Luis Montes, Club-Léon-Legende „Es ist eine sehr schwere Gruppe, vor allem, wenn man den Gegner im ersten Spiel (Chelsea FC) bedenkt. Wir wissen, wie wichtig dieses Turnier ist, denn wir repräsentieren nicht nur Club León sondern ganz Mexiko. Deshalb müssen wir uns gut auf das Bevorstehende vorbereiten. Man kann diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen und man muss alles daran setzen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, denn dort warten wiederum grosse Mannschaften. Gleichzeitig muss man aber auch versuchen, sich bei der ersten umfassenden (FIFA) Klub-Weltmeisterschaft einen Namen zu machen."

Craig Waibel, General Manager und Chief Soccer Officer der Seattle Sounders FC „Was für eine Gruppe. Wir freuen uns auf PSG (Paris Saint-Germain FC), Atlético (de Madrid) und Botafogo. Diese Mannschaften in unserer Stadt willkommen zu heissen und unseren Fans solche Spiele bieten zu können, ist einfach unglaublich. Niemand, der an einer Auslosung mit so vielen Topteams teilnimmt, verlässt den Raum mit einem Gefühl, dass man sicher weiterkommt, aber es ist unsere Aufgabe aufzulaufen, für unsere Stadt und unsere Fans alles zu geben, und genau das werden wir auch tun. Unser Ziel ist es, unseren Fans etwas zu bieten und uns bestmöglich zu verkaufen. Es geht darum, auf den Platz zu gehen ,und uns mit Giganten zu messen, die natürlich Respekt einflössen. Hier zu sein ist nicht nur eine Zeichen für unsere Geschichte und unser Vermächtnis, sondern auch für unsere Fangemeinschaft, und wozu sie uns verholfen hat, denn unsere Fans waren ein grosser Bestandteil unseres Sieges bei der (CONCACAF) Champions League.“

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 wird vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 auf der Weltbühne stattfinden. Insgesamt werden 63 Spiele ausgetragen, die an zwölf unterschiedlichen Austragungsorten in elf Städten in den USA abgehalten werden. Bei der ersten Ausgabe des Wettbewerbs, bestehend aus 32 Mannschaften, treten die erfolgreichsten Vereinsmannschaften der sechs FIFA-Konföderationen teil: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC und UEFA.

Die Gruppenphase umfasst acht Gruppen mit je vier Teams, die jeweils einmal gegeneinander spielen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das wie die nachfolgenden Runden im K.-o.-Modus ausgetragen wird. Der Höhepunkt ist dann das Finale im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, wo der Weltmeister die neue Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ erhält.

Innovative Trophäe für neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ präsentiert 00:45

Auf FIFA.com/tickets können Fans aktuelle Nachrichten und Informationen zu Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ abonnieren. Informationen zum Verkauf von Tickets und Hospitality-Paketen werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.