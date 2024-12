Start des Kartenverkaufs für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ am Donnerstag, 19. Dezember

Verkaufsstart am Donnerstag, 19. Dezember, um 10.00 Uhr EST/16.00 Uhr MEZ (Vergabemodus: „solange Vorrat“)

Bald ist es so weit. Die Fans der 32 Klubs, die sich für die erste Ausgabe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ qualifiziert haben, können ihre Fussballleidenschaft bald mit der Welt teilen und sich die begehrten Tickets für das bahnbrechende Turnier sichern.

Die erste Verkaufsphase beginnt am Donnerstag, 19. Dezember, um 10.00 Uhr EST/16.00 Uhr MEZ über FIFA.com/tickets und endet am Dienstag, 14. Januar, um 10.00 Uhr EST/16.00 Uhr MEZ. Es werden Einzeltickets für alle 48 Gruppenspiele angeboten. Die günstigsten Tickets im allgemeinen Kartenverkauf kosten USD 30 (zzgl. Steuern und Gebühren) für Kategorie 4, wobei die Preise je nach Spiel variieren. Fans können ihre Ticketkäufe direkt abschliessen (solange Vorrat) und sollten sich schnell entschliessen, da eine hohe Nachfrage erwartet wird.

Der allgemeine Kartenverkauf beginnt am 19. Dezember wie folgt gestaffelt, um den Fans den Kartenverkauf zu erleichtern:

Spiele der Gruppen C und D

Darüber hinaus hat die FIFA ein Ticketkontingent für die Fans der Klubs abgestellt, die die einzelnen Spiele bestreiten. Diese können ihre Tickets (sofern verfügbar) ab Donnerstag, 19. Dezember, um 10.00 Uhr EST über einen gesonderten Zugang auf FIFA.com/tickets erwerben, der von ihren Klubs bereitgestellt wird. Das Kontingent umfasst auch bedingte Tickets bis hin zum Finale, das am Sonntag, 13. Juli, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey stattfindet. Damit haben Fans auch die Möglichkeit, sich Plätze für die Spiele der K.-o.-Phase zu sichern, die bestätigt werden, sobald der jeweilige Klub sich für das betreffende Spiel qualifiziert hat. Für Klubfantickets gelten eigene Preiskategorien, beginnend mit USD 36 (einschl. Steuern und Gebühren).