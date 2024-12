Reaktionen der afrikanischen Klubs auf die Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: „Teilnahme ist eine Ehre“

Afrikanische Klubs zu ihren Gruppengegnern nach der Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Miami (Florida)

Duell zwischen Al Ahly und Gastgeber Inter Miami CF mit Lionel Messi als einer der ersten Höhepunkte des Turniers

Anpfiff zu diesem absolut inklusiven, leistungsbasierten Klubturnier am 15. Juni 2025 in den USA

Stolz dominierte bei den vier Klubs der CAF, die an der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ teilnehmen, nach der Auslosung der Gruppenphase dieses absolut inklusiven, leistungsbasierten Klubfussballturniers am Donnerstag, 5. Dezember, in Miami (Florida).

Ein Leckerbissen für die afrikanischen Fans ist das Kräftemessen von Al Ahly mit dem Gastgeber Inter Miami CF mit Lionel Messi vor einer begeisterten US-Kulisse.

Vertreter von Al Ahly FC, Espérance Sportive de Tunisie, Mamelodi Sundowns FC und Wydad AC waren vor Ort und zeigten sich gegenüber Inside FIFA vom Turnier begeistert.

Al Ahly FC Al Ahly FC, der erfolgreichste Klub Ägyptens und ganz Afrikas, hat sich als Gewinner von drei der letzten vier Ausgaben der CAF Champions League qualifiziert.

Die Ägypter werden alles daransetzen, ihre kontinentale Siegesserie gegen Inter Miami, den brasilianischen Spitzenklub SE Palmeiras sowie den FC Porto, Gewinner des früheren Interkontinental-Pokals, auch auf globaler Ebene fortzusetzen.

„Bereits die Teilnahme an dieser prestigeträchtigen Veranstaltung ist eine Ehre. Gegen Lionel Messi zu spielen, ist ein Privileg. Wir sind deshalb sehr glücklich“, sagte Khaled Mortagy, Vizepräsident von Al Ahly FC. „Alle Teams und alle Gruppen sind sehr schwierig. Es gibt keine einfache Gruppe, weil alle 32 Teams, die um eine solche prestigeträchtige Trophäe spielen, Weltklasse sind.

„Ich danke Gianni Infantino und der ganzen FIFA-Familie, dass sie dies wahr gemacht haben. Mein Dank geht an die ganze FIFA-Familie für dieses Projekt.

„Dieses Turnier ist für alle Parteien im Fussball sehr wichtig. Mehr Spieler, Trainer und Schiedsrichter können sich auf der Weltbühne präsentieren. Das Turnier bedeutet einen Mehrwert für den Fussball und für alle Parteien im Fussball. Das ist fantastisch.“

Wydad AC Wydad AC, Marokkos erfolgreichster Klub, hat sich dank dem Gewinn der CAF Champions League 2022 für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ qualifiziert.

Wydad hat mit Manchester City, den Dominator der englischen Premier League in den letzten Jahren, Juventus FC, Gewinner des früheren Interkontinental-Pokals, sowie Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zweifellos das schwierigste Los erwischt.

Trotz der starken Gegner ist Klublegende Noureddine Naybet überzeugt, dass Wydad mit dem typischen marokkanischen Kämpferherz viel erreichen kann.

„Wydad ist in einer schwierigen Gruppe, aber wir sind zuversichtlich“, erklärte er. „Wir müssen uns vorbereiten und wie Marokko bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar auftreten. Die Marokkaner erwischen immer einen Lauf, wenn sie in solchen Gruppen spielen.“

„Die Teilnahme an der ersten Ausgabe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Teams ist ein historisches Ereignis und eine Ehre nicht nur für Wydad, sondern auch für den marokkanischen Fussball. Sie motiviert andere Klubs, sich weiter zu verbessern, um bei der nächsten Klub-WM dabei zu sein.“

„Ich gratuliere den Gastgebern und der FIFA zu diesem herausragenden Turnier, dank dem sich einige Klubs und Spieler präsentieren können und sich der Fussball generell weiterentwickeln kann.“

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bietet vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in zwölf Stadien in elf Städten in den USA 63 Spiele. Die erste Ausgabe der neuen Klub-WM präsentiert die 32 besten Klubs aller sechs Konföderationen (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC und UEFA).

Die Gruppenphase umfasst acht Gruppen mit je vier Teams, die jeweils einmal gegeneinander spielen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das wie die nachfolgenden Runden im K.-o.-Modus ausgetragen wird. Der Weltmeister wird schliesslich im Finale im MetLife-Stadion in New York/New Jersey gekrönt.

Innovative Trophäe für neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ präsentiert 00:45

Auf FIFA.com/tickets können Fans aktuelle Nachrichten und Informationen zu Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ abonnieren. Informationen zum Verkauf von Tickets und Hospitality-Paketen werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.