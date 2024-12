Reaktionen der AFC- und OFC-Klubs auf die Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: „Eine einmalige Chance“

Asiatische und ozeanische Klubs zu ihren Gruppengegnern nach der Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Miami (Florida)

Duell zwischen Real Madrid und Al Hilal mit dem ehemaligen Barcelona-Star Neymar als einer der Höhepunkte des Turniers

Anpfiff zu diesem absolut inklusiven, leistungsbasierten Klubturnier am 15. Juni 2025 in den USA

Die Vorfreude und Begeisterung unter den fünf Klubs der AFC und OFC, die an der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ teilnehmen, war am Donnerstag, 5. Dezember, in Miami (Florida) nach der Auslosung der Gruppenphase dieses absolut inklusiven, leistungsbasierten Klubfussballturniers riesig.

Ein Leckerbissen für die Fans ist insbesondere das Duell zwischen Al Hilal und dem europäischen Rekordmeister Real Madrid C. F.

Vertreter von Al Ain FC, Al Hilal, Auckland City FC, Ulsan HD und Urawa Red Diamonds waren vor Ort und zeigten sich gegenüber Inside FIFA vom Turnier begeistert.

Al Ain FC Al Ain trifft in seiner Gruppe auf den englischen Spitzenklub Manchester City FC, das italienische Schwergewicht Juventus FC sowie den marokkanischen Giganten Wydad AC.

„Dies ist eine einmalige Chance, die wir geniessen müssen. Wir werden bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit dem Besten antreten, was wir haben, und unser Bestes geben“, sagte Rodrigo Mendes, Sportdirektor bei Al Ain. „Nach 2003 haben wir die AFC Champions League letzte Saison zum zweiten Mal gewonnen. Al Ain ist zu allem fähig.“

„Wir sind in einer sehr schwierigen Gruppe. Das erste Spiel gegen Juventus wird den Weg weisen. Es wäre eine Überraschung, wenn wir es in die zweite Runde schaffen würden.“

Auckland City FC Der einzige OFC-Vertreter beim Turnier, Auckland City FC, hat sich als Gewinner der letzten drei Ausgaben der OFC Champions League qualifiziert und mittlerweile zehn der letzten zwölf Ausgaben des ozeanischen Elitewettbewerbs gewonnen.

Die Neuseeländer haben mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München, den argentinischen Giganten CA Boca Juniors und dem portugiesischen Traditionsklub SL Benfica ein schweres Los.

Für Klublegende Ivan Vicelich macht genau die Klasse der Gegner den Reiz der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ aus.

„Es ist eine Traumgruppe: sehr stark und sehr ausgeglichen. Wir sind wirklich froh, dabei zu sein, und können es kaum erwarten, bis es losgeht“, erklärte Vicelich. „Wir sind realistisch und wissen, dass wir unser Bestes geben müssen, um in Topform zu sein und unsere beste Leistung zu zeigen.“

„Unser Ziel war die Qualifikation. Wir haben drei sehr schwierige Jahre in der OFC Champions League gemeistert, den Wettbewerb jeweils gewonnen und uns so qualifiziert.“

„Wir sind eindeutig die Aussenseiter beim Turnier. Aber die Welt wird sehen, dass wir ein gutes Team sind, und wir werden alles geben. Wir wollen der Welt zeigen, dass wir mithalten können, und freuen uns auf das Turnier.“

Ulsan HD Ulsan hat sich über die AFC-Rangliste hinter Al Hilal qualifiziert.

Die Koreaner treffen in ihrer Gruppe auf Fluminense FC (Brasilien), Borussia Dortmund (Deutschland) und Mamelodi Sundowns FC (Südafrika).

Kim Kwang-guk, Geschäftsführer von Ulsan HD, wünscht sich, dass sich der Klub von seiner besten Seite zeigt, und freut sich auf die Begegnungen mit neuen Gegnern.

„Es ist eine grosse Ehre und ein Privileg, dabei zu sein. Es ist auch eine grosse Ehre, dass eines des vier besten asiatischen Teams aus Südkorea kommt“, sagte er. „Es wäre eine grosse Enttäuschung, wenn wir nicht mithalten könnten. Ich hoffe, dass wir beim Turnier eine grossartige Leistung zeigen werden.“

„Wir werden unsere Gegner genau studieren, damit wir mindestens einen Sieg verbuchen können. Wir haben gegen ausländische Teams, hauptsächlich der asiatischen Fussballkonföderation, gespielt. Spiele gegen europäische Teams und Mannschaften anderer Kontinente sind für uns eine ganz neue Erfahrung.“

Urawa Red Diamonds Die Urawa Reds haben sich dank einem 2:1-Sieg gegen Al Hilal im Finale der AFC Champions League 2022 qualifiziert.

Ihre Gruppengegner sind FC Internazionale Milano, CA River Plate und CF Monterrey.

Makoto Taguchi, Präsident und Geschäftsführer der Urawa Reds, verweist auf die hohen Erwartungen der Fans ungeachtet der schweren Gruppen.

„Wir müssen die hohen Erwartungen erfüllen“, betonte Taguchi. „Unsere Gegner sind in Japan keine Unbekannten. Alle hier freuen sich deshalb auf diese Spiele. Es wird nicht einfach, gegen diese Teams zu gewinnen. Wir müssen in der Gruppenphase deshalb eine gute Leistung zeigen, um in die nächste Runde einzuziehen.“

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bietet vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in zwölf Stadien in elf Städten in den USA 63 Spiele. Die erste Ausgabe der neuen Klub-WM präsentiert die 32 besten Klubs aller sechs Konföderationen (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC und UEFA).

Die Gruppenphase umfasst acht Gruppen mit je vier Teams, die jeweils einmal gegeneinander spielen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das wie die nachfolgenden Runden im K.-o.-Modus ausgetragen wird. Der Weltmeister wird schliesslich im Finale im MetLife-Stadion in New York/New Jersey gekrönt.

Innovative Trophäe für neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ präsentiert 00:45

Auf FIFA.com/tickets können Fans aktuelle Nachrichten und Informationen zu Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ abonnieren. Informationen zum Verkauf von Tickets und Hospitality-Paketen werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.