Kaderlisten für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ bestätigt

Das Turnier beginnt am 16. Oktober und endet am 3. November

336 der weltbesten jungen Talente werden zur achten Auflage des Turniers in der Karibik zusammenkommen, jeder mit dem Traum, die begehrte Trophäe zu gewinnen. 16 Teams werden um die Krone kämpfen, die derzeit Spanien innehat, nachdem es das letzte Turnier vor zwei Jahren in Indien gewonnen hat. Die vollständige Kaderliste finden Sie hier .

Spielerinnen wie Linda Caicedo (Kolumbien), beste Torschützin bei der WM 2022 in Indien, Cata Coll (Spanien), beste Torhüterin bei der WM 2018 in Uruguay und aktuelle Gewinnerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™, sowie die japanische FIFA-Legende Mana Iwabuchi, beste Spielerin bei der WM 2008 in Neuseeland, sind Stars, zu denen die Akteurinnen des diesjährigen Turniers aufschauen können. Das erste FIFA-Turnier, das in der Dominikanischen Republik stattfindet, wird vom 16. Oktober bis zum 3. November 2024 ausgetragen. Die 16 teilnehmenden Mannschaften sind Brasilien, Kolumbien, die Dominikanische Republik, Ecuador, England, Japan, Kenia, Korea DVR, Korea Republik, Mexiko, Neuseeland, Nigeria, Polen, Spanien, die USA und Sambia.