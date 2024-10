Im Gedenken an Johan Neeskens: 1951–2024

Johan Neeskens war einer der Schlüsselspieler in zwei der besten und prägendsten Teams aller Zeiten: im Team von Ajax Amsterdam der frühen 1970er-Jahre sowie in der niederländischen Nationalmannschaft, die sowohl 1974 als auch 1978 das WM-Finale erreichte. Mit ihrem flüssigen, dynamischen und attraktiven Spielstil – besser bekannt als „Totaler Fussball“ – haben die beiden Teams die Fans begeistert, das Fussballspiel verändert und die Niederlande zu einem Fussballgiganten gemacht.

Star im Team war der inzwischen ebenfalls verstorbene Johan Cruyff, der mit viel Klasse und Eleganz bestach. Dank der unermüdlichen Laufarbeit von Neeskens konnte Cruyff so richtig brillieren und das Pressing aufziehen, das die Niederlande so auszeichnete. Mit seiner enormen Dynamik war Neeskens aber weit mehr als Cruyffs Wasserträger. Er war vielmehr der Motor des Teams, der in den Augen vieler die Energie von zwei Spielern besass. Von einem glücklosen Manndecker wurde er deshalb einmal als „Kamikaze“ bezeichnet.

Er hatte ein Auge für seine Mitspieler, bewies viel Geschick und war auch stark im Abschluss, wie seine 17 Tore in 49 Länderspielen zeigen. Ausserdem war er ein verlässlicher Strafstossschütze, der in der Regel tief und hart schoss, wie in der zweiten Minute des WM-Finales 1974 gegen die BR Deutschland. Das war das schnellste Tor in einem WM-Finale. Dennoch mussten sich die Niederlande den Gastgebern zum Schluss mit 1:2 geschlagen geben.

Neeskens begann 1968 als Rechtsverteidiger bei seinem Stammklub Racing Club Heemstede in der zweiten niederländischen Division. Nach zwei Saisons wurde er von Trainerlegende Rinus Michels, dem Erfinder des „Totalen Fussballs“, entdeckt und wechselte zu Ajax, wo er grosse Erfolge feierte. In seinen vier Saisons beim Klub wurde er dreimal in Folge Europapokalsieger (1971, 1972 und 1973) und einmal Interkontinental-Pokalsieger. Hinzu kamen je zwei nationale Meistertitel und Pokalsiege.

Für viel Schwung sorgte er auch im niederländischen Nationalteam, das nach seinem WM-Einstand 1938 kaum mehr von sich reden machte. 1970 feierte Neeskens mit einem 1:0 gegen die BR Deutschland sein Länderspieldebüt und hatte danach wesentlichen Anteil an der Qualifikation für die WM 1974 – dies dank der besseren Tordifferenz gegenüber Belgien. Bei der Endrunde selbst begeisterten die Oranjes mit ihrem einzigartigen Spiel.

Mit dem 2:0 zum Auftakt gegen Uruguay verbuchten sie ihren ersten Sieg in einem WM-Spiel. Nach einem torlosen Unentschieden gegen Schweden sicherten sie sich mit einem 4:1-Triumph gegen Bulgarien den Einzug in die nächste Runde – nicht zuletzt dank zwei Strafstosstoren von Neeskens. Neeskens zählte auch bei zwei Spielen der zweiten Runde zu den Torschützen: beim 2:1-Sieg gegen die DDR sowie beim 2:0-Erfolg gegen Brasilien, der das Aus des Titelverteidigers besiegelte und für Neeskens etwas ganz Besonderes war.

Auch vier Jahre später in Argentinien beim neuerlichen Finaleinzug der Niederlande spielte Neeskens eine entscheidende Rolle, obwohl er ab Mitte des Turniers durch eine Rippenverletzung geschwächt war. Viel schwerer wog aber der Schmerz nach der 1:3-Finalniederlage in der Verlängerung gegen die Gastgeber.

Auf Klubebene folgte Neeskens seinem Freund Cruyff zum FC Barcelona, mit dem er in fünf Saisons u. a. je einmal den spanischen Pokal und den UEFA-Pokal gewann. Danach wechselte er wie einige andere Pioniere nach Nordamerika, wo er für die New York Cosmos spielte. Weitere Stationen waren Groningen in den Niederlanden, Kansas in der Major Indoor Soccer League sowie der FC Baar und der FC Zug in der Schweiz.

Nach seinem Rücktritt als Spieler wurde Neeskens Trainer und war u. a. Assistent des niederländischen Nationaltrainers Guus Hiddink bei der WM 1998 sowie Assistenztrainer im australischen Nationalteam, beim FC Barcelona und bei Galatasaray Istanbul. Während vier Jahren war er ausserdem Cheftrainer beim NEC Nijmegen, den er nach 20 Jahren wieder in die europäischen Europapokalwettbewerbe führte (UEFA-Pokal), sowie bei den Mamelodi Sundowns in Südafrika.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: „Ich bin zutiefst traurig über den plötzlichen Tod von Johan Neeskens.

Er spielte eine grundlegende Rolle in zwei der größten und einflussreichsten Mannschaften, die der Fussball je gesehen hat – der Mannschaft von Ajax Amsterdam in den frühen 1970er Jahren und der niederländischen Mannschaft, die 1974 und 1978 die Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft erreichte. Insbesondere seine Partnerschaft mit dem verstorbenen Johan Cruyff wird dafür sorgen, dass sein Vermächtnis ewig weiterlebt.