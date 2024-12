Geschätzte Wertschöpfung von CAD 3,8 Milliarden für Kanada dank der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Grosses wirtschaftliches Potenzial der vergrösserten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ für Kanada

Steigerung der wirtschaftlichen Wertschöpfung, des Bruttoinlandsprodukts, des Erwerbseinkommen, der Staatseinnahmen sowie der Stellenzahl im Land

Wirtschaftsanalyse von Deloitte Canada auf der Grundlage einer Untersuchung des Investitions- und des Betriebsaufwands sowie der Ausgaben der Besucher im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Die FIFA hat erstmals Ergebnisse einer Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ veröffentlicht. Darin werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des Turniers auf Kanada analysiert. Die WM wird 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen.

Gemäss der Studie, die die Periode von Juni 2023 bis August 2026 abdeckt, generiert die Vorbereitung und Durchführung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ für Gastgeber Kanada eine Wertschöpfung von CAD 3,8 Milliarden. In Kanada startet das Turnier mit dem Auftaktspiel des Gastgebers am Freitag, 12. Juni 2026, in Toronto. Gemäss der Studie kann das Turnier rund CAD 2 Milliarden zum kanadischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) beitragen, CAD 1,3 Milliarden zum Erwerbseinkommen und CAD 700 Millionen zu den Staatseinahmen. Ausserdem kann es in der untersuchten Periode 24 100 Stellen schaffen und sichern.

Jeder kanadische Dollar, der für die Turniervorbereitung oder von den Besuchern während der WM ausgegeben wird, trägt laut Studie schätzungsweise CAD 1,09 zum kanadischen BIP bei. Die Spiele, die in Kanada stattfinden, steuern im Schnitt CAD 155 Millionen zum kanadischen BIP bei und schaffen oder erhalten landesweit 1850 Stellen pro Spiel. Unter den drei Austragungsländern schafft und sichert Kanada nach ersten Schätzungen die meisten Stellen pro Spiel.

Die Schätzungen der wirtschaftlichen Folgen basieren auf einer Analyse des Investitions- und des Betriebsaufwands sowie der Ausgaben der Besucher im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Turniers. Die Schätzungen wurden auf der Grundlage von Daten der Organisationskomitees der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ sowie der kanadischen Spielorte berechnet. Dazu kamen Daten, die von den mit dieser Studie beauftragten Ökonomen von Deloitte Canada hochgerechnet oder zusammengetragen wurden. Deloitte Canada rechnet mit Turnierausgaben von insgesamt CAD 1,9 Milliarden von Juni 2023 bis August 2026 – ob als Investitions- oder Betriebsaufwand oder als Ausgaben der Besucher.

Vittorio Montagliani, FIFA-Vizepräsident und Concacaf-Präsident, sagte: „Kanada wird enorm von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 profitieren. Millionen von Kanadierinnen und Kanadiern werden die Spiele verfolgen, besuchen und selbst Fussball spielen, einige zum ersten Mal. Die WM 2026 wird unsere langjährige Fussballtradition in Kanada fortsetzen, auf die nächste Stufe hieven und alles im Sport Dagewesene übertreffen.“

„Die WM ist weit mehr als eine Sportveranstaltung. Sie ist die bislang grösste Sport- und Unterhaltungsveranstaltung und eine einmalige Chance für unsere Nation, sich einem Weltpublikum zu präsentieren. Das Turnier wird ein Wirtschaftswachstum generieren, indem es allein in Kanada eine Wertschöpfung von bis zu CAD 3,8 Milliarden erzielt und Tausende Stellen schafft. Das gesamte kanadische Volk wird stolz sein, wenn am 12. Juni 2026 das erste Spiel in unserem Land angepfiffen wird. Ich kann es kaum erwarten, bis diese bahnbrechende WM losgeht!“

Peter Montopoli, Turnierdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ für Kanada, erklärte: „Kanadas Streben nach Perfektion ist das Leitmotiv der Ausrichtung des Turniers in unserem Land. Diese Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen belegt den konkreten Nutzen unserer Planung und Umsetzung, angefangen mit der Schaffung Tausender Stellen bis zu einer wirtschaftlichen Wertschöpfung in Milliardenhöhe. Sie zeigt, wie Kanada die grösste Einzelsportveranstaltung der Welt erstklassig organisieren und den Boden für das Wachstum und den Erfolg des Fussballs im ganzen Land bereiten wird.“

Mit 48 Teams sowie 104 Spielen in 39 Tagen in 16 Städten in drei Ländern ist die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ die bislang grösste Einzelsportveranstaltung der Geschichte. Mehr als sechs Millionen Tickets dürften verkauft werden. Dazu kommt das bislang grösste Hospitality-Programm der Turniergeschichte. An den 16 Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA werden Millionen Fans erwartet, die die Spiele und die FIFA Fan Festivals™ besuchen, Hotels oder andere Unterkünfte buchen, einzigartige kulturelle Sehenswürdigkeiten aufsuchen und Unterhaltungsangebote an den 16 Spielorten nutzen werden.

Methodik der Abschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Die Schätzungen für die wirtschaftlichen Auswirkungen basieren auf einer Input-Output-Methode, die misst, wie die verschiedenen regionalen Wirtschaften von den Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Turniers profitieren. Mit dieser Methode werden nicht nur direkte und indirekte Wertschöpfungseffekte erfasst, die sich aus der Nachfrage nach Gütern und Leistungen in der Zulieferindustrie ergeben, sondern auch die Effekte auf die Haushaltseinkommen durch die Gehälter und Löhne, die in Bezug auf das Turnier gezahlt werden.