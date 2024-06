FIFAe und Sports Interactive lancieren ersten FIFAe World Cup™ für Football Manager

Beim Finalturnier werden die besten „Football Manager 2024“-Spieler vom 29. August bis zum 1. September 2024 ihr taktisches Wissen unter Beweis stellen und um ein Preisgeld in Höhe von USD 100 000 kämpfen. Die Spieler können sich über FIFA.GG anmelden, um mehr über den Qualifikationsprozess in ihrem Land zu erfahren.

Der legendäre Fussballtrainer Arsène Wenger, Direktor für globale Fussballförderung bei der FIFA, wurde zum Botschafter für das E-Sport-Turnier ernannt. „Ich freue mich, bei dieser aufregenden neuen Reise dabei zu sein. Dieser Wettbewerb verlangt von den Teilnehmern ein tiefgreifendes Verständnis von Fussballstrategie und -taktik. Um erfolgreich zu sein, muss man nicht nur die Mechanik des Fussballs beherrschen, sondern auch über ein breites Fussballwissen verfügen, was dieses Format zu einer faszinierenden Mischung macht“, sagte er.

„Bei der FIFA setzen wir uns für die Förderung von Trainern und Trainertechniken ein, um jedem Talent eine Chance zu geben. Ich freue mich deshalb, die besten E-Sport-Trainer aus aller Welt bei dieser Veranstaltung zu sehen und zur globalen Weiterentwicklung des Fussballmanagements und der Talententwicklung beizutragen“, so Wenger weiter.

Der Ex-Arsenal-Trainer richtet sich in einem kurzen Ankündigungsvideo an die Fans, ehe in den kommenden Wochen weitere Inhalte auf den Social-Media-Kanälen von FIFAe folgen.