FIFA-Rat ernennt Katar zum Ausrichter der von 2025 bis 2029 jährlich ausgetragenen FIFA U-17-Weltmeisterschaft™

Katar wird sein drittes globales FIFA-Turnier ausrichten, nachdem der FIFA-Rat dem Golfstaat die mehrjährigen Gastgeberrechte für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft übertragen hat. Katar, das 2022 als erste arabische Nation die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ veranstaltete, ist von 2025 bis 2029 Austragungsort des auf 48 Teams erweiterten, jährlich durchgeführten FIFA-Jugendturniers der Männer. Marokko wird im gleichen Zeitraum die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ austragen. Während die Erweiterung des Teilnehmerfelds im vergangenen Jahr von Präsident Gianni Infantino als Teil der strategischen Ziele der FIFA angekündigt wurde, ist das Konzept, die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ über fünf Jahre hinweg an ein einziges Land zu vergeben, zwar eine Neuerung, beruht aber auf einem ähnlichen Grundgedanken. Die häufigere Austragung des Turniers und die Vergrösserung des Teilnehmerfelds bedeuten mehr Gelegenheiten für junge Talente, ihr Können zu zeigen und sich mit den Weltbesten ihrer Altersklasse zu messen. Dank dem längeren Ausrichtungszeitraum können die Länder die bestehenden Fussballanlagen optimieren und ihre Infrastruktur, etwa für Transport und Unterbringung, bestmöglich nutzen. Mit diesem Konzept lassen sich die Organisationsstrukturen von einem Turnier zum nächsten beibehalten, sodass die am Turnier beteiligten Personen Erfahrungen sammeln, die Effizienz steigern, die Kosten senken und gleichzeitig ein im Vergleich zum Vorjahr besseres Turnier gewährleisten können.

„Katar veranstaltete 2022 die bisher beste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und hiess die Welt zur ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in einem arabischen Land willkommen. Ich freue mich, dass ein FIFA-Turnier dorthin zurückkehrt und die fantastischen Anlagen nutzt, in deren Genuss bereits einige der besten Fussballer der Welt gekommen sind“, sagte der FIFA-Präsident. „Katar hat bewiesen, was für ein wunderbarer Gastgeber das Land ist. Gepaart mit der unvergleichlichen Gastfreundschaft, der Infrastruktur und den bestehenden Stadien werden die grössten Talente der Welt unter den besten Bedingungen spielen können.“ Katar, das bereits dreimal Gastgeber des Asien-Pokals war, zuletzt 2023, bietet die Bühne, auf der die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ der Zukunft ausgetragen wird. Nachdem sich das Geschehen bei diesem Turnier bisher auf die Stadien konzentrierte, erhält dieser Wettbewerb, der sich für einige der grössten Namen des Fussballs als wertvolles Lernfeld erwiesen hat, ein neues Gesicht und sorgt für ein wahres Fussballfest.