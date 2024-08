FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: Stunde der Wahrheit für die Boca Juniors

Da bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ pro Land nur zwei Klubs zugelassen sind (mit Ausnahme der Kontinentalmeister), müssten San Lorenzo und Talleres die CONMEBOL Libertadores 2024 gewinnen (Finale am 30. November in Buenos Aires), um neben River Plate die argentinischen Farben bei der Klub-WM zu vertreten. Keines der beiden Teams kann die Boca Juniors in der Rangliste noch überholen. Bei San Lorenzo stand dies bereits vor dem 1:1 im Achtelfinalhinspiel gegen Atlético Mineiro (Brasilien) fest. Talleres verspielte seine Chance mit der 0:1-Hinspielniederlage gegen River Plate. Die Rückspiele finden am 20. bzw. 21. August statt.

Nacional kann sich einen der beiden verbliebenen südamerikanischen Startplätze sichern, wenn das Team den Titel gewinnt oder die Boca Juniors in der Rangliste überholt. Dazu brauchen die Uruguayer 15 weitere Punkte und müssen dafür mindestens das Halbfinale erreichen. Sie müssten also im Achtelfinale zuerst São Paulo schlagen und dann im Viertelfinale ein weiteres brasilianisches Team (Botafogo oder Palmeiras). Mit einem Sieg im Hinspiel gegen São Paulo in Montevideo hätte Nacional den paraguayischen Vertreter Olimpia als drittbestes nicht brasilianisches Team in der Rangliste abgelöst. Nach dem 0:0 haben die Uruguayer nun wie Olimpia 57 Punkte auf dem Konto, können die Paraguayer aber überholen, wenn sie am 22. August nicht verlieren (selbst wenn sie im Elfmeterschiessen ausscheiden). Falls Palmeiras, Flamengo oder Fluminense die CONMEBOL Libertadores 2024 gewinnt, wird ein dritter Startplatz via Rangliste vergeben. Bei einem Titelgewinn von River Plate qualifizieren sich zusätzlich die beiden am besten klassierten nicht brasilianischen Mannschaften für die Klub-WM