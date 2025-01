„Der beste Wettbewerb überhaupt“ – Vorfreude auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wächst, nachdem in New York die Tournee der Trophäe gestartet ist

Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: unterschiedliche Akteure bei Tiffany & Co. in Manhattan, New York, auf der Bühne

Vor dem Anstoss zum Wettbewerb am Samstag, den 14. Juni 2025: Tour der neuen Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ durch die Heimatstädte aller 32 teilnehmenden Vereine

„Ich denke, es ist noch nicht allen klar, welche grossen Auswirkungen die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ auf den Fussball haben wird.“ (Carli Lloyd, Legende des Damenfussballs)

Das mit Stars gespickte Auftakt-Event der Tournee der Trophäe fand in den Vereinigten Staaten in New York statt. Dabei unterstrichen Gäste aus dem Fussball-Geschäft und anderen Disziplinen, wie sehr sie sich auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ freuen.

In den kommenden Wochen und Monaten macht die Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ Station in den Heimatstädten aller 32 teilnehmenden Vereine – zur Vorbereitung auf das Auftakt-Event des Turniers am Samstag, den 14. Juli 2025, in Miami. Die 63 Partien finden in 12 Stadien statt, die sich auf die 11 amerikanischen Gastgeber-Städte verteilen. Den krönenden Abschluss bildet das Finale im New York New Jersey Stadium am Sonntag, den 13. Juli 2025. Dann wird der erste echte Klub-Weltmeister die eigens dafür gefertigte Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Händen halten. Das einzigartige Meisterwerk hat der Dachverband des Weltfussballs entworfen und hergestellt – in Zusammenarbeit mit der internationalen Luxus-Juwelenmarke Tiffany & Co.

Bei der Einweihungsfeier der Tournee der Trophäe im Zentrum von Manhattan bei Tiffany & Co. waren grosse Namen vertreten – darunter die zweimalige Gewinnerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ Carli Lloyd, der Sieger der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ Sami Khedira, der Commissioner der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA Adam Silver sowie der der nationale Musik-Superstar Robbie Williams – seines Zeichens FIFA Music Ambassador (FIFA-Musikbotschafter). Die Feier war die nächste Station auf dem Weg zum umfassendsten Wettbewerb in der reichhaltigen Historie des Weltfussballs. Inside FIFA fasst die Reaktionen noch einmal zusammen ...

Carli Lloyd (mit den USA zweimalige Gewinnerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™)

„Es ist so ein wunderbares Spiel. Natürlich bin ich nicht ganz objektiv, aber Amerika gehört für mich zu den tollsten Ländern überhaupt. Ich glaube, uns ist noch gar nicht allen klar, welche positiven Auswirkungen die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ nicht nur für Amerika sondern für die ganze Welt haben werden. Wenn man sich die NFL und den Super Bowl so ansieht ... dann wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ wie mehrere Super Bowls in Folge. Das wird einfach einmalig. Die FIFA wird ja beide dieser einmaligen Events organisieren und in den nächsten beiden Sommern richtig tolle Turniere auf die Beine stellen.“

Sami Khedira (Gewinner der Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ mit Deutschland)

„Ich finde das einfach fantastisch. Ganz einfach, weil das der beste und grösste Wettbewerb der Welt ist. Ausserdem bin ich selbst ein grosser Fan der Vereinigten Staaten. Die wissen, wie man die Leute unterhält, und wie man Entertainment, Fan-Support und Siegeswillen zusammenbringt. Deshalb ist das meiner Meinung nach die perfekte Mischung mit den besten Spielern. Es kommen die besten Fussballer und Teams mit den besten Trainern hierher. Ein echtes Privileg, auf diesem hohen Niveau Fussball spielen zu dürfen. Es gibt nichts Vergleichbares. Genau deshalb ist das ein richtig toller Wettbewerb – der beste überhaupt.“

Javier Zanetti (Vizepräsident von FC Internazionale Milano und ehemaliger argentinischer Nationalspieler)

„Wir wissen ja, was für ein prestigeträchtiges Event das ist. Die Trophäe hat für uns einen grossen Wert. Ich bin mir sicher: Wenn der Moment gekommen ist, wird das Team bereit sein. Der Pokal ist spektakulär. Ich finde ihn einfach wunderschön. Wird ganz schön schwer für den Kapitän, den hochzuheben. Der ist riesig. So ein Turnier verdient aber auch eine solche Trophäe. Ich möchte die Fans aus aller Welt zu dieser FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ einladen. Das wird ein geschichtsträchtiges Event.“

Michael Ballack (ehemaliger Mittelfeldspieler bei FC Bayern München und im Trikot der deutschen Nationalmannschaft)

„Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ hier in Amerika wird nicht nur ein Testlauf für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™. Sie wird auch richtungsweisend für die nachfolgenden FIFA Klub-Weltmeisterschaften™ sein. Ich denke, Amerika wird ein wunderbarer Gastgeber. Wir dürfen uns alle auf ein sehr gut organisiertes Turnier freuen, das viele verschiedene Städte miteinbezieht. Natürlich heisst das für die Fans, dass sie etwas herumreisen müssen. Aber bei der Gelegenheit kann man ja auch gleich das Land kennenlernen.“

Beginn der Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in New York 01:20

Adam Silver (NBA Commissioner)

„Ich bin neidisch. Ich bin heute hier, um mir anzusehen, wie das Ganze abläuft. Als New Yorker kann ich es kaum erwarten, dass das Format zu uns auf den Markt kommt. Das ist eine wunderbare Angelegenheit für die Fans hier, aber auch für die lokalen Geschäfte und die NBA. Wir loten immer wieder neue Möglichkeiten aus. Ich denke, der Basketball ist nach dem Fussball die Sportart Nummer zwei, und wir können uns von der Community etwas abschauen. Ich habe viele Freunde, die einen Fussball-Background haben. Deshalb bin ich hier und unterstütze sie.“

Robbie Williams (FIFA Music Ambassador und Vereinspräsident des Port Vale FC)

„Ich bin sehr glücklich. Die Tatsache, dass die FIFA das Ganze nur für uns und unsere Unterhaltung diesen Sommer organisiert hat – das ist schon eine wunderbare Sache. Ich freue mich jetzt schon drauf. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Genau das ist ja auch der Sinn dieser herrlichen Sportart: Sie versüsst uns den Alltag, bringt Abwechslung, lässt unsere Probleme und Sorgen kleiner erscheinen.“

Phil Murphy (Gouverneur von New Jersey)

„Das ist ein gigantisches Event sowohl für New Jersey als auch für New York City. Bei uns spielt der Fussball eine wichtige Rolle. Die Gegend zählt zu den vielfältigsten und internationalsten Gebieten der Vereinigen Staaten, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Das wird revolutionär – vor allem, wenn wir an das Erbe der Veranstaltungen denken. Es geht ja nicht nur um die beiden Turniere an sich, sondern auch um das Erbe, das wir der Jugend hinterlassen. Die Veranstaltungen werden viele junge Spieler auf die Fussballplätze locken, die hier gebaut werden. Sie werden vielleicht sogar das Leben der Menschen verändern. Es ist ein wunderbarer Sport. Du brauchst dafür nur einen Ball. Wir möchten der ganzen Welt zeigen, dass wir hier das Fundament für den Fussballsport der nächsten beiden Jahre legen möchten.“

