Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ zeigt, wo die Teams zu Hause sind; die potenziellen Wege der Gastgeber zum Ruhm werden vorgestellt

Neun Städte außerhalb der 16 Austragungsstädte sind nun potenzielle Standorte der Team Base Camps, was die Reichweite dieses historischen Turniers weiter erhöht

Die FIFA veröffentlicht die erste Ausgabe der Online-Broschüre "Team Base Camps", in der die potenziellen Trainingsorte und Unterkünfte der Teams aufgeführt sind

Die FIFA hat die erste Ausgabe der Online-Broschüre "Team Base Camps" für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ veröffentlicht. Sie enthält eine Liste der Orte, an denen die 48 teilnehmenden Mannschaften ihr "Zuhause" einrichten können - den Ort, von dem aus sie zu den ersten drei Spielen anreisen und an dem Spieler, Betreuer und Offizielle während der Gruppenphase den Großteil ihrer Zeit verbringen werden.

In der ersten Ausgabe der Team Base Camp-Broschüre werden 24 erstklassige Orte vorgestellt. In den nächsten 18 Monaten wird die Liste der potenziellen Team Base Camps um weitere Optionen in Kanada, Mexiko und den USA erweitert.