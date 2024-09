Erste Inspektionen in den Bewerberstädten für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Zwölf Städte im Rennen um die erste Austragung der Frauen-WM in Südamerika

Ein FIFA-Team technischer Experten hat in den zwölf Städten, die sich als Spielorte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien bewerben, erste Inspektionen vorgenommen.

Die Tour startete am 25. September in Rio de Janeiro im legendären Maracanã-Stadion. Bis zum 11. Oktober folgen Besuche in den restlichen elf Bewerberstädten. Begutachtet werden verschiedene Bereiche wie Stadien, Verkehr, Flughäfen, technische Infrastruktur, Ticketing und Hospitality. Geprüft werden insbesondere die bestehende Stadioninfrastruktur sowie zentrale Bereiche, die ausgebaut und verbessert werden müssen, um die Vorgaben der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zu erfüllen.