Erste „FIFAe Next Gen“-Veranstaltung in Liverpool, bei der mehrere Titel vergeben werden

Für die Organisation der Veranstaltung in dieser unglaublich fussballbegeisterten Stadt hat sich FIFAe mit der Tourismusorganisation VisitLiverpool zusammengeschlossen. VisitLiverpool wird damit offizieller Sponsor von „FIFAe Next Gen 2024“, die im Exhibition Centre Liverpool stattfindet.

Steve Rotheram, Bürgermeister der Liverpool-City-Region, sagte: „Als Stadt, die Fussball lebt und atmet, Menschen zusammenbringt und gerne grosse Veranstaltungen organisiert, freuen wird uns, die erste ,FIFAe Next Gen‘-Veranstaltung in Liverpool zu begrüssen.“ „Wir haben einen dynamischen und wachsenden Digital- und Gamingsektor mit einer ausgeprägten E-Sport-Kultur. Dies bietet uns die fantastische Chance, unsere Stadt langfristig als Gastgeber für die E-Sport-Branche zu etablieren und die lokale Wirtschaft über den Tourismus, die Gastgewerbe und den Einzelhandel anzukurbeln.“

Spencer Owen sagte bei der Bekanntgabe: „Indem wir E-Sport und Fussball bei dieser einzigartigen Veranstaltung kombinieren, bringen wir Fans und Spieler verschiedener Disziplinen in einer der bekanntesten Fussballstädte der Welt zusammen. Das dürfen Sie nicht verpassen. Also ab dem 31. August unbedingt einschalten.“

FIFAe veranstaltet darüber hinaus den „FIFAe Fame Your Game Cup“, eine besondere „eFootball“-Veranstaltung für Mobilgeräte. Spieler vor Ort können ab dem 29. August über diesen Link an der Qualifikation teilnehmen und haben die Chance, am 30. August gegen die führenden „eFootball“-Spieler der Welt anzutreten.

Zur Unterstützung der lokalen Gemeinschaft im Rahmen von „Good Game Promise“ liefert FIFAe zusammen mit TheRockinR Videospielwagen an ein Krankenhaus in Liverpool und mit EveryoneCan Ausrüstung an eine Videospielhalle für Menschen mit Behinderungen in Manchester.