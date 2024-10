Die Arbeit der FIFA sei laut dem Präsidenten des Schweizerischen Fussballverbands weltweit spürbar

Die FIFA-Ratsmitglieder waren am Hauptsitz des Weltfussballverbands in Zürich zusammengekommen, um verschiedene Angelegenheiten zu besprechen, und wurden dort von Präsident Blanc herzlich begrüsst.

„Seit fast einem Jahrhundert sind die Schweiz und der Schweizerische Fussballverband überaus stolz darauf, diese renommierte Institution zu beherbergen“, so der Präsident des SFV/ASF. „Dies ist für uns nicht nur ein Privileg, sondern vor allem eine grosse Verantwortung, und ich kann versichern, dass wir hier in der Schweiz weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun werden, damit sich die FIFA und ihre Mitglieder stets willkommen und unterstützt fühlen und ihrer Arbeit auf sichere und effiziente Weise nachgehen können. Schliesslich ist diese in der ganzen Welt spürbar.“