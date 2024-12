Reaktionen der südamerikanischen Klubs auf die Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: „ein historischer Tag“

Auslosung der Gruppenphase der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit sechs südamerikanischen Klubs in Miami (Florida)

„Botafogo ist bereit für die Welt“, so der Besitzer des Klubs aus Rio de Janeiro

Anpfiff zu diesem absolut inklusiven, leistungsbasierten Klubturnier am 15. Juni 2025 in den USA

Die sechs südamerikanischen Klubs, die an der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ aments/mens/club-world-cup/usa-2025teilnehmen, waren am Donnerstag, 5. Dezember, in Miami (Florida) nach der Auslosung der Gruppenphase dieses absolut inklusiven, leistungsbasierten Klubfussballturniers begeistert.

Vertreter aller Klubs waren bei der Auslosung, um zu erfahren, gegen wen ihre Teams spielen werden. CR Flamengo, SE Palmeiras, CA River Plate and Fluminense FC waren bei der Auslosung in Topf 1, während CA Boca Juniors und Botafogo Topf 3 zugewiesen wurden.

CA River Plate Der vierfache Gewinner der CONMEBOL Libertadores bekommt es in der Gruppe E mit den Urawa Red Diamonds, CF Monterrey und dem FC Internazionale Milano zu tun.

„Das Turnier ist für uns als Institution, den Klub und dessen Zukunft sehr wichtig. Mit den am besten rangierten Teams in Topf 1 zu sein, ist sehr erfreulich und ebenfalls sehr wichtig“, sagte Enzo Francescoli, Klublegende und ehemalige Nummer 10 Uruguays. „Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft wird zu einem bedeutenden Turnier werden und sich im Weltfussball etablieren.“

Zudem merkte er an: „Alle, die an einem solch grossen Turnier teilnehmen, müssen bereit sein. Wenn wir das Turnier gewinnen wollen, müssen wir alles geben. Man kann sich die Gruppengegner nicht aussuchen. Wir müssen mit der Qualität des Teams trumpfen und davon überzeugt sein, dass wir alle Hürden bei einem solchen Turnier meistern können.“

Botafogo Botafogo hat sich als letztes Team qualifiziert, nachdem die Brasilianer am 30. November erstmals überhaupt die CONMEBOL Libertadores und damit den wichtigsten Klubwettbewerb in Südamerika gewonnen haben. In der Gruppe B der Klub-WM treffen sie mit dem europäischen Duo Paris Saint-Germain und Atlético de Madrid sowie dem Seattle Sounders FC auf schwierige Gegner.

„Wir haben uns erst gerade qualifiziert und sind immer noch ganz aus dem Häuschen. Ich freue mich riesig auf unsere Gruppe“, so Klubbesitzer John Textor. „Botafogo ist bereit für die Besten der Welt. Das waren wir schon immer. Wir wollen die Klasse des brasilianischen Fussballs in die Welt hinaustragen. Das ist unsere Chance.“

Ausserdem erinnerte Textor an die glorreiche Geschichte des Klubs. „Botafogo war vor vielen Jahren die Nummer eins. Wenn man Fans von Flamengo oder Corinthians trifft, hört man oft, dass ihre Väter oder Grossväter Fans von Botafogo waren. Den Klub in Brasilien und Südamerika wieder an die Spitze zu führen, ist grossartig.“

„Wir wollen, dass die Welt weiss, wer Botafogo ist. Das Turnier in den USA ist dafür eine hervorragende Gelegenheit. Wir sind alle etwas überrascht, denn der Erfolg ist schneller gekommen als erwartet. Nun müssen wir das Niveau halten. Die Menschen lachen darüber, aber wir werden es allen zeigen und versuchen, den Titel zu gewinnen. Wir wollen bei jedem Spiel immer den Sieg. Wir sind gespannt, was im Juni und Juli in den USA alles möglich ist.“

CR Flamengo Der dreifache CONMEBOL-Libertadores-Gewinner Flamengo, der ebenfalls aus Rio de Janeiro stammt, hat weltweit eine riesige Fangemeinde und kann deshalb auf grosse Unterstützung zählen. Diese wird das Team gegen Chelsea FC, Espérance Sportive de Tunisie und Club León in der Gruppe D zweifellos brauchen.

„Ich freue mich sehr, dass unser Klub bei der Auslosung in Topf 1 war und unsere Arbeit über all die Jahre so anerkannt wurde. Das hat Flamengo gross gemacht. Dies ist ein historischer Tag“, so Klubpräsident Rodolfo Landim.

„Wir sind Teil der Premiere eines wirklich globalen Turniers, bei dem sich die besten Klubs der Konföderationen messen. Wir rufen alle dazu auf, an das Team zu glauben und uns zu unterstützen. Wir werden uns intensiv vorbereiten und so auftreten, wie es die Fans von uns bei diesem Turnier erwarten.“

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bietet vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in zwölf Stadien in elf Städten in den USA 63 Spiele. Die erste Ausgabe der neuen Klub-WM präsentiert die 32 besten Klubs aller sechs Konföderationen.

Die Gruppenphase umfasst acht Gruppen mit je vier Teams, die jeweils einmal gegeneinander spielen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das wie die nachfolgenden Runden im K.-o.-Modus ausgetragen wird. Der Weltmeister wird schliesslich im Finale im MetLife-Stadion in New York/New Jersey gekrönt.

