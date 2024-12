Carlo Ancelotti: Emotionen im Fussball haben mich bei der Stange gehalten

Nach seiner Auszeichnung als „The Best – FIFA Welttrainer – Männer 2024“ in Doha (Katar) erklärte Carlo Ancelotti, es seien die Emotionen im Fussball, die ihn nach 48 Jahren in diesem Sport weiter bei der Stange hielten. Emma Hayes wurde nach dem Titelgewinn in der englischen WSL (Women's Super League) mit dem FC Chelsea Women und der Goldmedaille beim Olympischen Fussballturnier der Frauen Paris 2024 mit den USA zum zweiten Mal zur „The Best – FIFA-Welttrainerin – Frauen“ gekürt. Im Anschluss erklärte sie, dies sei eine „unglaubliche Auszeichnung“.