Besichtigung der möglichen Spielorte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ zeigt die infrastrukturellen Fortschritte und die Begeisterung der Bewerberstädte

Bei der Auswahl der Austragungsstädte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ wurden weitere Fortschritte erzielt. Ein von Rhiannon Martin, Leiterin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, angeführtes technisches Expertenteam besuchte dabei zwölf der Bewerberstädte. Das Team reiste seit dem 25. September durch Brasilien und beendete seinen Besuch am 11. Oktober mit der Besichtigung der Arena Fonte Nova in Salvador – eine der Bewerberstädte, die darauf hoffen, zu den mindestens acht Austragungsorten zu gehören. Im Rahmen ihrer Inspektionen bewerteten die FIFA-Experten die Stadien, das Standortmanagement, die technologische Ausstattung, den Kartenverkauf, die Bewirtung, die technische Infrastruktur, die Verkehrsanbindung, die Flughäfen sowie das Engagement der Bewerber bei der Entwicklung des Frauenfussballs.

In jeder Stadt wurde das FIFA-Team von Vertretern der lokalen und bundesstaatlichen Regierungen, Fussballverbände und Stadionbehörden empfangen. Bei dieser Gelegenheit konnten diese Organisationen und Institutionen die vorhandenen Stadionstrukturen, die Bewerberstädte als touristische Ziele für Fans sowie Informationen über lokale Frauenfussballvereine präsentieren. „In den letzten Wochen hat Brasilien insgesamt zwölf Stadien in zwölf Städten vorgestellt, die alle um die Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 konkurrieren. Ich freue mich, dass die Inspektionen reibungslos verlaufen sind“, so Ednaldo Rodrigues, Präsident des brasilianischen Fussballverbands (CBF) und Mitglied des FIFA-Rats. „Ich möchte den örtlichen Verbänden und Regierungsvertretern noch einmal für ihre Unterstützung und ihr Engagement bei diesem Auswahlverfahren danken. Wir werden weiterhin gemeinsam mit der FIFA daran arbeiten, alle Anforderungen zu erfüllen und sicherzustellen, dass die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 die erfolgreichste aller Zeiten wird.“