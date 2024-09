Beobachter aus Chile und Polen bei der Abschlussveranstaltung von Kolumbien 2024™

Delegierte aus Chile und Polen nahmen an der letzten Woche der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ teil, die am 22. September endete.

Die Delegierten hielten mehrere Treffen mit Vertretern der FIFA und dem Lokalen Organisationskomitee (LOC) in Bogotá ab, wo sie sich über die Anforderungen und wichtigsten Aspekte bei der Organisation eines FIFA-Jugendturniers informierten.

Zu den besprochenen Themen gehörten die Renovierung und Bewirtschaftung der Spielfelder, die Abläufe im Zusammenhang mit Fernsehen, Medien und Technik, die verschiedenen medizinischen Abläufe, die von den Mannschaften benötigten Dienstleistungen sowie Fragen im Zusammenhang mit dem Wettbewerbsmanagement. Die chilenischen und polnischen Delegierten besuchten anschließend das Halbfinale in Cali. Dort konnten sie auch verschiedene Stadien und Trainingszentren besichtigen und sich ein Bild von den Anforderungen machen, die für die teilnehmenden Mannschaften unerlässlich sind. Anschließend kehrten die Beobachter nach Bogotá zurück, um das Spiel um den dritten Platz und das Finale zu verfolgen. Dort besichtigten sie das Internationale Medienzentrum (IBC) und hatten das Privileg, unter anderem die Siegerehrungen und das gesamte Unterhaltungsprogramm in einem WM-Stadion mitzuerleben. Für die FIFA ist es wichtig, Wissen mit den lokalen Organisationskomitees der Turniere zu teilen und weiterzugeben, um so deren Rolle bei der Steuerung und Unterstützung der weltweiten Entwicklung des Fussballs zu stärken.