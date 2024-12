Bekanntgabe der Gewinner von „The Best FIFA Football Awards™ 2024“ am Dienstag, 17. Dezember

Präsentation der Gewinner der neunten Ausgabe von „The Best FIFA Football Awards™“ bei Galadiner in Doha (Katar)

Wichtige Rolle der Fans bei Ermittlung der Gewinner in mehreren Kategorien

Live-Übertragung der Sonderveranstaltung auf FIFA.com

Die Gewinner von „The Best FIFA Football Awards™ 2024“ werden am Dienstag, 17. Dezember 2024, im Rahmen einer Sonderveranstaltung in Doha (Katar) in digitaler Form bekannt gegeben. Die Veranstaltung wird live übertragen.

Am Vorabend des Finales des FIFA Interkontinental-Pokals Katar 2024™ zwischen Real Madrid CF und CF Pachuca, an dem sich das wohl spektakulärste WM-Finale aller Zeiten zum zweiten Mal jährt, werden die weltbesten Spieler, Trainer und Fans sowie die schönsten Tore des Jahres 2024 im Rahmen eines Galadiners in der renommierten Aspire Academy bekannt gegeben.

Am Dinner, das anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Aspire Academy stattfindet, werden zahlreiche Würdenträger teilnehmen, darunter der FIFA-Präsident, Mitglieder des FIFA-Rats, FIFA-Legenden und weitere lokale und regionale Botschafter und Wegbereiter des Fussballs.

Wie immer haben die Fans bei der Auswahl der Gewinner eine entscheidende Rolle gespielt. Sie hatten ein Mitspracherecht in mehreren Kategorien, einschliesslich „The Best – FIFA-Weltfussballer“, „The Best – FIFA-Weltfussballerin“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“, „The Best – FIFA-Welttorhüter“ und „The Best – FIFA-Welttorhüterin“. Die Gewinner all dieser Auszeichnungen wurden mithilfe der Fans, der aktuellen Kapitäne und Trainer aller Frauen-/Männernationalteams sowie von Medienvertretern ermittelt, deren Stimmen jeweils zu gleichen Teilen gewichtet wurden.

Darüber hinaus haben die Fans dieses Jahr zum ersten Mal an der Abstimmung über die „The Best FIFA Männer 11“ und „The Best FIFA Frauen 11“ teilgenommen. Dabei haben sie aus einer Liste mit 77 nominierten Spielern ihre Traumelf für eines der zur Auswahl stehenden taktischen Konzepte zusammengestellt. Die Stimmen der Fans wurden zu 50 Prozent gewertet, die anderen 50 Prozent kamen von einer Expertengruppe.

Bei der Abstimmung über den neuen FIFA-Marta-Preis und den FIFA-Puskás-Preis – für die schönsten Tore im Frauen- und Männerfussball – wurden die Stimmen von Fans und einer Gruppe von FIFA-Legenden zu gleichen Teilen gewertet. Bei der Vergabe des FIFA-Fanpreises hatten die Fans hingegen allein das Sagen, während der Gewinner des FIFA-Fairplay-Preises von einem Expertengremium ausgewählt wurde.

Informationen zum Wahlverfahren und den Auswahlkriterien für alle Auszeichnungen sind den Vergabebestimmungen zu entnehmen.

Nominierte für „The Best – FIFA-Weltfussballerin“

Aitana Bonmatí, Spanien und FC Barcelona

Barbra Banda, Sambia und Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen, Norwegen und FC Barcelona

Keira Walsh, England und FC Barcelona

Khadija Shaw, Jamaika und Manchester City

Lauren Hemp, England und Manchester City

Lindsey Horan, USA und Olympique Lyon

Lucy Bronze, England und FC Barcelona/FC Chelsea

Mallory Swanson, USA und Chicago Red Stars

Mariona Caldentey, Spanien und FC Barcelona/Arsenal

Naomi Girma, USA und San Diego Wave

Ona Batlle, Spanien und FC Barcelona

Salma Paralluelo, Spanien und FC Barcelona

Sophia Smith, USA und Portland Thorns

Tabitha Chawinga, Malawi und Paris Saint-Germain/Olympique Lyon

Trinity Rodman, USA und Washington Spirit

Nominierte für „The Best – FIFA-Weltfussballer“

Dani Carvajal, Spanien und Real Madrid

Erling Haaland, Norwegen und Manchester City

Federico Valverde, Uruguay und Real Madrid

Florian Wirtz, Deutschland und Bayer Leverkusen

Jude Bellingham, England und Real Madrid

Kylian Mbappé, Frankreich und Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal, Spanien und FC Barcelona

Lionel Messi, Argentinien und Inter Miami

Rodri, Spanien und Manchester City

Toni Kroos, Deutschland und Real Madrid (inzwischen zurückgetreten)

Vinícius Jr., Brasilien und Real Madrid

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“

Arthur Elias (BRA), Brasilien

Elena Sadiku (SWE), Celtic Glasgow

Emma Hayes (ENG), FC Chelsea/USA

Futoshi Ikeda (JPN), Japan

Gareth Taylor (ENG), Manchester City

Jonatan Giráldez (ESP), FC Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (FRA), Paris FC

Sonia Bompastor (FRA), Olympique Lyon/FC Chelsea

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“

Carlo Ancelotti (ITA), Real Madrid

Lionel Scaloni (ARG), Argentinien

Luis De La Fuente (ESP), Spanien

Pep Guardiola (ESP), Manchester City

Xabi Alonso (ESP), Bayer Leverkusen

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttorhüterin“

Alyssa Naeher, USA und Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger, Deutschland und FC Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita, Japan und INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll, Spanien und FC Barcelona

Mary Earps, England und Manchester United/Paris Saint-Germain

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttorhüter“

Andriy Lunin, Ukraine und Real Madrid

David Raya, Spanien und Arsenal

Ederson, Brasilien und Manchester City

Emiliano Martínez, Argentinien und Aston Villa

Gianluigi Donnarumma, Italien und Paris Saint-Germain

Mike Maignan, Frankreich und AC Milan

Unai Simón, Spanien und Athletic Bilbao

Nominierte für den FIFA-Marta-Preis

Delphine Cascarino (FRA), Olympique Lyon – Benfica Lissabon

Marina Hegering (GER), SGS Essen – VfL Wolfsburg

Sakina Karchaoui (FRA), Frankreich – Schweden

Paulina Krumbiegel (GER), MSV Duisburg – TSG 1899 Hoffenheim

Marta (BRA), Brasilien – Jamaika

Nina Matejić (SRB), Serbien U-19-Frauennationalteam – England U-19-Frauennationalteam

Beth Mead (ENG), Arsenal – West Ham United

Giuseppina Moraca (ITA), Lazio Rom – FC Bologna

Asisat Oshoala (NGA), FC Barcelona – Benfica Lissabon

Mayra Pelayo (MEX), Mexiko – USA

Trinity Rodman (USA), USA – Japan

Nominierte für den FIFA-Puskás-Preis

Hassan al-Haydos (QAT), Katar – VR China

Terry Antonis (AUS), Melbourne City – Western Sydney Wanderers

Yassine Benzia (ALG), Algerien – Südafrika

Walter Bou (ARG), Lanús – Tigre

Michaell Chirinos (HON), Costa Rica – Honduras

Federico Dimarco (ITA), Inter Mailand – Frosinone

Alejandro Garnacho (ARG), Everton – Manchester United

Mohammed Kudus (GHA), West Ham United – SC Freiburg

Denis Omedi (UGA), KCCA – Kitara

Paul Onuachu (NGA), Trabzonspor – Konyaspor

Jaden Philogene (ENG), Rotherham United – Hull City

Nominierte für den FIFA-Fan-Preis