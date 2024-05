Auslosung für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ in der historischen Stadt Samarkand

Die Auslosung fand auf dem Registan-Platz im Zentrum der Stadt Samarkand an der historischen Seidenstrasse statt

Gastgeber Usbekistan bestreitet das Eröffnungsspiel gegen die Niederlande

Es ist das erste FIFA-Turnier in Zentralasien

Die Auslosung der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ fand vor einer der spektakulärsten Kulissen statt, die man je bei einer solchen FIFA-Veranstaltung gesehen hat. Der atemberaubende Registan-Platz, eine UNESCO Welterbestätte in der Stadt Samarkand an der historischen Seidenstrasse, war Schauplatz der Auslosung. Vertreter aller 24 teilnehmenden Mitgliedsverbände waren vor Ort und erfuhren mehr über die ersten Schritte ihrer Teams auf dem möglichen Weg zum Ruhm bei dem Turnier im September und Oktober 2024.

Auslosung der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ in Samarkand 07:14

Der Platz, der seit 2001 zum UNESCO-Welterbe zählt, ist einer der eindrucksvollsten Orte an der historischen Seidenstrasse. Mit seinen berühmten azurblauen Mosaiken befindet er sich an einer symbolischen Nahtstelle zwischen Ost und West, passend zur FIFA und dem Leitspruch „Fussball vereint die Welt“. Usbekistan, das als Gastgeber des ersten FIFA-Turniers in Zentralasien als erstes Team in Gruppe A feststand, wird mit dem Eröffnungsspiel des Turniers mit 24 Teilnehmern am 14. September gegen die Niederlande Geschichte schreiben. Die weiteren Teams in Gruppe A sind Paraguay und Costa Rica.

Bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ sind erstmals vier Teams aus Zentralasien dabei – ebenfalls ein Novum. Neben dem Gastgeber sind dies Afghanistan, Kasachstan und Tadschikistan. Das Turnier wird den Puls der Spieler und Fans sicher in die Höhe treiben, passend zum Turniermotto „Masters of Speed“. Vier Teams feiern in Usbekistan ihr Turnierdebüt, nämlich Afghanistan, Frankreich, Neuseeland und Tadschikistan. Titelverteidiger Portugal und die anderen drei bisherigen Gewinner der FIFA FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ – Argentinien Brasilien und Spanien – können sich in ihren jeweiligen Gruppen ebenfalls auf interessante Partien freuen. Sie alle werden bei dem 22-tägigen Turnier in den drei Spielorten Taschkent, Andijan und Bukhara um den Titel kämpfen. Portugal trifft in Gruppe E auf Panama, Tadschikistan und Marokko. Brasilien, Argentinien und Spanien landeten in den Gruppen B, C beziehungsweise D. Thailand, das die FIFA Futsal-WM 2012™ ausgerichtet hatte, bekommt es in Gruppe B mit dem fünfmaligen Weltmeister Brasilien sowie mit Kuba und Kroatien zu tun. Europas erfolgreichste Futsal-Nation Spanien bildet mit Kasachstan, Neuseeland und Libyen die Gruppe D.

Auslosung der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ | FIFA-Präsident Gianni Infantino 02:27

Noch vor der Video-Eröffnungsbotschaft von FIFA-Präsident Gianni Infantino und einer Rede von Ravshan Irmatov, dem ersten Vizepräsidenten des usbekischen Fussballverbands, konnten die Teilnehmer an der Veranstaltung in Samarkand und die Fans rund um die Welt, die live auf FIFA+ dabei waren, zwei besondere kulturelle Darbietungen geniessen.

Zunächst sangen Sevara Nazarkhan und Jenisbek Piyazov ein im Gastgeberland komponiertes Lied über die globale FIFA-Initiative Fussball vereint die Welt, die durch Fussball inspiriert, vereint und entwickelt. Es folgte ein spektakulärer Auftritt der traditionellen usbekischen Tanzgruppe Navruz und Bek.

Auslosung der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ | Besondere kulturelle Darbietungen 06:11