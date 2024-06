Auslosung der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ erfolgt

Start des Ticketverkaufs am 27. August

Gastgeber Dominikanische Republik trifft in Gruppe A auf Ecuador, Neuseeland und Nigeria

Auslosung erfolgte am Samstag, 22. Juni, in Santo Domingo

Am Samstag, 22. Juni, fand in Santo Domingo die Auslosung der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ statt. Im Laufe der Veranstaltung im Monumento a Fray Antón Montesinos erfuhren die 16 teilnehmenden Länder, wer ihre Gruppengegner sind, und auf welche Teams sie auf dem Weg zum Finale treffen könnten.

Bei der achten Turnierauflage werden im Zeitraum vom 16. Oktober bis 3. November insgesamt 32 Partien an zwei Spielorten ausgetragen, nämlich in Santo Domingo und Santiago de los Caballeros.

Die Gastgeberinnen starten am 16. Oktober in Santiago de los Caballeros gegen Ecuador ins Turnier und treffen in Gruppe A ausserdem auf Neuseeland und Nigeria.