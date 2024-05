Auslosung der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ in Samarkand

Auslosung für erstes FIFA-Turnier in Zentralasien am 26. Mai

Gruppenauslosung der 24 Teams auf historischem Registan-Platz in Samarkand

Austragung der WM-Spiele vom 14. September bis zum 6. Oktober in Taschkent, Andijon und Buchara

Die Auslosung der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ am 26. Mai ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum ersten FIFA-Turnier in Zentralasien.

Die zehnte Ausgabe der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ findet vom 14. September bis zum 6. Oktober statt. Gespielt wird in der Hauptstadt Taschkent, im Handelszentrum Buchara an der alten Seidenstrasse sowie in Andijon im Ferghanatal.

Schauplatz der Auslosung der 24 Teams ist der spektakuläre Registan-Platz in Samarkand, seit 2001 UNESCO-Weltkulturerbe. Der riesige Platz mit seinem atemberaubenden blauen Mosaik ist eine der schönsten Attraktionen an der Seidenstrasse und liegt mitten in der Altstadt von Samarkand.

Beim Turnier dabei sind neben Titelverteidiger Portugal und dem fünffachen Rekordsieger Brasilien auch vier Turnierdebütanten: Afghanistan, Frankreich, Neuseeland und Tadschikistan.

Dank den starken Leistungen Afghanistans und Tadschikistans beim Futsal-Asien-Pokal im letzten Monat sind erstmals vier zentralasiatische Teams für eine FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ qualifiziert. Während die Futsal-WM für Tadschikistan die erste Teilnahme an einem A-Wettbewerb der FIFA bedeutet, ist es für Afghanistan gar die allererste Qualifikation für ein FIFA-Turnier. Für Kasachstan ist die diesjährige Endrunde hingegen bereits die dritte Teilnahme in Folge an diesem Turnier.

Usbekistan ist als vierter AFC-Mitgliedsverband Ausrichter der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ nach Hongkong 1992, Chinese Taipei 2004 und Thailand 2012.

Der Futsal hat sich in den letzten zehn Jahren in Usbekistan stark entwickelt. 2016 nahm das Land erstmals an der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ teil und zog 2021 in die K.-o.-Phase ein, wo das Team im Achtelfinale der IR Iran in einem der denkwürdigsten Spiele der Turniergeschichte mit 8:9 unterlag. Die weissen Wölfe sind zudem vierfacher Futsal-Vizeasienmeister und standen bei den letzten fünf Ausgaben stets auf dem Podium, zuletzt in diesem Jahr als Drittplatzierte.

Bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ sind die folgenden 24 Teams mit von der Partie: Afghanistan, Angola, Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Frankreich, Guatemala, IR Iran, Kasachstan, Kroatien, Kuba, Libyen, Marokko, Neuseeland, Niederlande, Panama, Paraguay, Portugal, Spanien, Tadschikistan, Thailand, Ukraine, Usbekistan und Venezuela.