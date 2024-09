Allgemeiner Ticket-Verkauf für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ beginnt

Beim ersten FIFA-Turnier in der Dominikanischen Republik treten 16 Mannschaften in vier Gruppen und zwei Städten gegeneinander an

Während die Vorfreude auf die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™, die vom 16. Oktober bis zum 3. November 2024 in der Dominikanischen Republik ausgetragen wird, weiter steigt, hat nun der allgemeine Ticket-Verkauf für das Turnier begonnen. Klicken Sie hier, um das Ticketportal aufzurufen. Es ist das erste FIFA-Turnier, das in dem karibischen Land ausgetragen wird, und die erste Teilnahme der Frauen-Nationalmannschaft der Dominikanischen Republik an einem FIFA-Wettbewerb. Mit 16 Mannschaften, die in vier Gruppen antreten, Die Spiele werden in zwei Städten ausgetragen: Santo Domingo und Santiago de los Caballeros. Das Turnier mit insgesamt 16 Teams wird in den beiden Städten Santiago Domingo und Santiago de los Caballeros ausgetragen. Bei der nächsten Ausgabe in Marokko werden 24 statt wie bisher 16 Teams dabei sein. Tickets sind bereits ab DOP 500 für das Eröffnungs- und Endspiel sowie ab DOP 300 für alle anderen Spiele erhältlich. Angeboten werden verschiedene Ticketoptionen, darunter Tagespässe für zwei aufeinanderfolgende Spiele, Familienpakete mit 25 % Ermässigung für Gruppen ab fünf Personen sowie Stadionpakete mit 33 % Ermässigung für alle Spiele an einem Spielort. Ebenfalls erhältlich sind barrierefreie Tickets mit einem kostenlosen Eintritt für eine Begleitperson. Verkauft werden nur E‑Tickets. Angeboten werden diese ausschliesslich auf fifa.com/tickets.