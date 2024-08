Allgemeiner Ticket-Verkauf für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ beginnt

Erstes FIFA-Turnier in Zentralasien

Nach der spektakulären Auslosung im Mai 2024 auf dem spektakulären Registan-Platz in Samarkand an der Seidenstrasse kennen nun alle 24 Teams ihre Gegner.

Gastgeber Usbekistan wird Geschichte schreiben, wenn es am Eröffnungstag gegen die Niederlande antritt. Der neue Weltmeister wird am 6. Oktober 2024 in der Hauptstadt Taschkent gekürt. Die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ bietet noch weitere Premieren, u. a. vier Teams aus Zentralasien. Neben dem Gastgeber sind auch Afghanistan, Kasachstan und Tadschikistan dabei. Wie alle anderen Mannschaften sind auch sie „Meister des Tempos“ – getreu dem Turniermotto.