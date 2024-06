Wegweisende Kooperationsvereinbarung zwischen FIFA und ASEAN-Ländern

Die FIFA und die Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) schließen am Samstag, 2. November 2019, eine umfassende Grundsatzvereinbarung ab, um sich gemeinsam mithilfe des Fussballs noch stärker für die soziale Entwicklung und die Förderung eines gesunden Lebenswandels in der Region einzusetzen. Die wegweisende Vereinbarung wird von FIFA-Präsident Gianni Infantino und ASEAN-Generalsekretär Dato’ Lim Jock Hoi bei einer feierlichen Zeremonie während des ASEAN-Gipfels in Bangkok im Beisein führender Politiker aller ASEAN-Länder unterzeichnet.