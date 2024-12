Start des Kartenverkaufs für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Die Fans der 32 Klubs, die sich für die erste Ausgabe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ qualifiziert haben, sowie alle anderen Fussballanhänger können sich ab sofort Ticktes für das historische Turnier sichern, das den Klubfussball im nächsten Jahr in neue Sphären hievt. Gemäss dem Spielplan beginnt das Turnier am Samstag, 14 Juni 2025. Auf dem Programm stehen insgesamt 63 Partien an zwölf Spielorten in den USA. Höhepunkt ist das Finale am Sonntag, 13. Juli 2025, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey.