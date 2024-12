Spielplan für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ veröffentlicht

Austragungsorte, Termine und Anstosszeiten für 63 Spiele festgesetzt

Der endgültige Spielplan bestätigt aufregende Begegnungen in der Gruppenphase sowie den Weg der Teams ins Finale

Der Ticketverkauf beginnt am Donnerstag, den 19. Dezember 2024, um 10.00 Uhr ET (16.00 Uhr MEZ) und die Karten werden ausschliesslich über FIFA.com/tickets erhältlich sein

Das Eröffnungsspiel wird als eigenständige Partie am Samstag, den 14. Juni 2025, ausgetragen und feiert den Beginn in eine epische Erstausgabe des Turniers

Nach der mit Spannung erwarteten Auslosung der acht Gruppen für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wissen nun auch Fussballfans weltweit, wann und wo ihre Farben beim neuen globalen Vorzeigewettbewerb der FIFA auf Klubebene antreten werden. Die Veranstaltung findet in den USA im Zeitraum zwischen Samstag, den 14. Juni, und Sonntag, den 13. Juli 2025, statt.

Die FIFA hat den Spielplan für die 63 Partien mit den Terminen und Anstosszeiten für das zukunftsweisende Turnier veröffentlicht. Die 32 Klubs, die beim ersten Wettbewerb zwischen der Elite des Vereinsfussballs um den Titel kämpfen werden, blicken dabei auf einen verlockenden Spielplan mit vielversprechenden Begegnungen.

Im Anschluss an die Auslosung und die Veröffentlichung des Spielplans wird die erste Verkaufsphase für alle 48 Gruppenspiele am Donnerstag, den 19. Dezember 2024, um 10.00 Uhr ET (16.00 Uhr MEZ) starten. Tickets sind ausschliesslich über FIFA.com/tickets erhältlich. (Dort können sich interessierte Fans bereits für den Ticketverkauf registrieren.)

Ausserdem hat man sich darauf geeinigt, dass das Eröffnungsspiel als eine eigenständige Partie des Vertreters des Gastgeberlandes, Inter Miami CF, ausgetragen wird. Diese Begegnung wird die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im Heimstadion von Inter Miami, dem Hard-Rock-Stadion mit einer Kapazität von 65.000 Plätzen, gegen Al Ahly FC am Samstag, den 14. Juni 2025, um 20.00 Uhr Ortszeit gebührend einläuten. Im MetLife Stadion in New York/New Jersey wird dann am Sonntag, den 13. Juli 2025 nicht nur die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaftstrophäe in den Himmel gestreckt, sondern es wird auch Schauplatz für zwei Halbfinalpartien sowie Spielstätte eines der Viertelfinals im Wettbewerb sein.

FIFA-Präsident Gianni Infantino gab an: „Der Weg für alle 32 Mannschaften steht nun fest, und wir wissen zudem, wann und wo wir die aufregenden 48 Begegnungen der Gruppenphase in den zwölf Topstadien geniessen können. Zusammen mit den 15 weiteren Begegnungen der K.o.-Phase markiert der Spielplan 63 Termine im Kalender eines jeden Fussballfans – und zwar sowohl für alle, die in den USA leben, aus dem Ausland in die wunderschönen Austragungsorte anreisen, um ihre Vereine zu unterstützen, sowie für alle, die live und kostenlos über DAZN und FIFA+ aus allen Ländern der Welt einschalten.“

„Dieser Spielplan ist viel mehr als nur eine Liste mit spannenden Partien zwischen den besten Mannschaften der Welt, sondern er zeigt auch, dass der Vereinsfussball tatsächlich auf globaler Ebene stattfinden kann und auch wird. Ganz nach unserer neuen FIFA-Kampagne ,Take it to the World‘.“

Der Spielplan wurde im Anschluss an die Auslosung festgesetzt und ermöglicht es der FIFA, eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, wie sportliche und spielerspezifische Kriterien, anreisende Fans sowie Zuschauer vor Ort und Überlegungen in Bezug auf die weltweite Übertragung.

Insgesamt zwölf attraktive Austragungsorte, darunter sechs Major-League-Soccer-Stadien, werden die 32 besten Vereine der Welt empfangen, die um die Krone bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft kämpfen werden. Darüber hinaus dienen fünf Spielstätte der FIFA Weltmeisterschaft 2026™ sowie sieben weitere erstklassige Stadien in den USA als Veranstaltungsorte.

Fans können die Partien der FIFA Klub-Weltmeisterschaft verfolgen, indem sie die DAZN-App herunterladen.

Im Anschluss: #TakeItToTheWorld