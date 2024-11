FIFAe Finals 2024 mit „Rocket League“ und „eFootball™“ vom 5. bis 12. Dezember in Riad

FIFAe Finals zurück in Riad, Partnerschaft zwischen FIFAe und saudischem Esport-Verband

FIFAe World Cup 2024™ mit „Rocket League“ vom 5. bis 8. Dezember

Zwei „FIFAe World Cup™“-Wettbewerbe mit „eFootball™“ vom 9. bis 12. Dezember

Die FIFAe Finals 2024 werden zum ersten Mal mehrere Esports-Titel inkludieren, womit die Veranstaltung sowohl für den FIFAe World Cup™ mit „Rocket League“ als auch für den FIFAe World Cup™ mit „eFootball™“ (auf Konsole und Mobilgeräten) neue Massstäbe setzt.

Der Event in der SEF Arena im BLVD City in Riad (Saudiarabien) umfasst zwei Phasen, beginnend mit dem FIFAe World Cup™ mit „Rocket League“, der vom 5. bis 8. Dezember ausgetragen wird. Direkt im Anschluss finden vom 9. bis 12. Dezember zwei „FIFAe World Cup™“-Wettbewerbe mit „eFootball™“ (auf Konsole und Mobilgeräten) statt.

Riad wurde aufgrund einer grossen Affinität der Bevölkerung für Computerspiele, hoher Beteiligungszahlen an FIFAe-Wettbewerben und zahlreicher Weltmeister in der Vergangenheit als Veranstaltungsort der FIFAe Finals 2024 ausgewählt. Mit dem saudischen Esport-Verband (SEF) als Titelsponsor werden die FIFAe Finals in diesem wachsenden Ökosystem zu einem noch grösseren Event ausgebaut, der die lokale und globale Gaming-Community in seinen Bann zieht. Alle Tage der FIFAe Finals 2024 sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Ferner können sich Fans hier für den 7., 8. und 12. Dezember vorregistrieren, um sich einen Platz für die entscheidenden Tage zu sichern. Den detaillierten Zeitplan und weitere Informationen sind hier zu finden.

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Turniere erklärte Turki Alfawzan, Geschäftsführer des saudischen Esport-Verbands: „Mit der Organisation der FIFAe Finals 2024 bauen wir Saudiarabiens weltweite Führungsposition im Esport weiter aus. Das ist ein denkwürdiger Moment für uns. Diese Veranstaltung unterstreicht das grosse Engagement des Königreichs für das Esport-Ökosystem und bietet Spielern aus der ganzen Welt gleichzeitig die einzigartige Chance, ihr Talent und ihre Begeisterung auf der Weltbühne zu präsentieren. Wir freuen uns, hier in Riad das nächste Kapitel der Esport-Geschichte einzuläuten.“

Die prestigeträchtige Veranstaltung bietet den Spielern die Möglichkeit, ihre Länder auf der Weltbühne zu vertreten und am Ende die offizielle Trophäe des FIFAe World Cup™ in die Höhe zu stemmen. Mit 16 Nationen in „Rocket League“ und gar bis zu 18 Ländern in „eFootball™“ versprechen die Turniere ein mitreissendes Kräftemessen der weltbesten Talente zu werden, die ihren Nationalstolz zum ersten Mal bei diesem kombinierten Format zeigen können. Alle Einzelheiten zu den teilnehmenden Ländern und zum Turnierformat sind auf FIFA.GG zu finden.

In Übereinstimmung mit den „Rocket League“-Bestimmungen beläuft sich das Preisgeld für den FIFAe World Cup™ mit „Rocket League“ auf USD 250 000. Das Preisgeld für die beiden „eFootball™“-Turniere (für Konsole und Mobilgeräte) beträgt jeweils USD 100.000. Damit werden bei den FIFAe Finals 2024 insgesamt Preisgelder in Höhe von USD 450.000 ausgezahlt.

„Dieses Jahr werden die FIFAe Finals mit mehreren neuen Titeln erheblich ausgeweitet und bieten Spielern aus unterschiedlichen Ökosystemen die Chance, unter dem FIFAe-Banner auf der weltgrössten Bühne anzutreten. Wir freuen uns, diese dynamische Entwicklung gemeinsam mit dem SEF weiter voranzutreiben und diese Veranstaltung im Dezember gemeinsam mit unseren Partnern und Publishern auf die Beine zu stellen“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

Nach der ersten Auflage von „FIFAe Next Gen“ in Liverpool (England), das den ersten FIFAe World Cup™ mit „Football Manager“ und den „FIFAe Fame Your Game Cup“ umfasste, sind die FIFAe Finals 2024 nun die zweite FIFAe-Veranstaltung des Jahres.

Fans können das Geschehen über den FIFAe-Kanal auf Twitch vom 5. bis 12. Dezember live verfolgen, und alle Spiele, einschliesslich Echtzeitergebnissen, werden auf FIFA.GG verfügbar sein. Co-Streamer, die die Veranstaltung übertragen möchten, können sich unter streamers@fifaefinals2024.com um den offiziellen Feed bewerben.