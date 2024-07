On Location offizieller Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Global führender Anbieter von Premium-Erlebnissen für grösstes offizielles Hospitality-Programm in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Eingehendes Ausschreibungsverfahren zur Wahl des besten Anbieters von bahnbrechenden Leistungen und Unterhaltungsangeboten für Fans

Hospitality-Pakete mit Tickets voraussichtlich ab Ende 2024 auf FIFA.com und bei offiziellen Vertriebspartnern erhältlich

On Location, ein führender globaler Anbieter von Premium-Erlebnissen sowie Hospitality- und Reiseleistungen, wurde von der FIFA zum offiziellen Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ernannt, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.

Mithilfe des Unternehmens On Location, das nach einem eingehenden Ausschreibungsverfahren ausgewählt wurde, wird die FIFA für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ das bislang grösste und attraktivste Hospitality-Programm entwickeln sowie Fanerlebnispakete samt Tickets anbieten. Zusammen mit On Location wird die FIFA Optionen für alle anbieten, von eingefleischten Fussballfans über Freunde und Familien bis hin zu Unternehmen, die Gäste oder Angestellte einladen.

Die Stadien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ verfügen bereits über einige der besten Hospitality-Einrichtungen der Welt. Dank Produkten, die von exklusiven Stadionlogen über attraktive Hospitality-Dörfer bis zu einzigartigen Zusatzerlebnissen reichen, ist die Auswahl grösser denn je. Hospitality-Pakete werden voraussichtlich noch dieses Jahr auf FIFA.com/hospitality und bei offiziellen Vertriebspartnern erhältlich sein. Fans haben damit die einmalige Chance, sich frühzeitig Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ zu sichern.

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström sagte: „Nordamerika ist beim Angebot von erstklassigen Sport- und Unterhaltungserlebnissen für Fans seit Langem führend, während die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft eine einzigartige und mitreissende Stadionatmosphäre garantiert. Mit dieser bahnbrechenden Vereinbarung haben wir den besten Anbieter für erstklassige Erlebnisprodukte für die nächste WM, die das nationale Publikum in den drei Gastgeberländern sowie Millionen von Besuchern aus aller Welt bei diesem historischen Turnier 2026 begeistern werden.“

„Zusammen mit On Location werden wir Spielerlebnisse entwickeln und anbieten, die neue Fans für den Fussball begeistern werden und allen, die eines der atemberaubenden Stadien in den 16 einzigartigen Spielorten besuchen werden, ein noch besseres Erlebnis garantieren werden.“

Als offizieller Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ verfügt On Location über exklusive weltweite Rechte für die Vermarktung, den Verkauf und den Betrieb des offiziellen Hospitality-Programms in den 16 topmodernen Stadien, darunter fünf Arenen, in denen das Unternehmen bereits Super-Bowl-Hospitality-Pakete angeboten hat. Weitere Informationen zu den Spielorten sowie zum Spielplan, der im Februar 2024 veröffentlicht wurde, sind hier zu finden.

Paul Caine, Präsident von On Location, betonte: „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 wird den Sport transformieren. Wir sind stolz, gemeinsam mit der FIFA das grösste Hospitality-Programm anzubieten und das Wachstum des Fussballs in Nordamerika zu unterstützen. Mehr Menschen denn je werden die Möglichkeit haben, bei einer der grössten Veranstaltungen der Welt hochwertige, moderne Hospitality-Leistungen zu geniessen und so unvergessliche Momente zu erleben.“

„Unsere offiziellen Hospitality-Gäste erwarten ein breites Angebot von Paketen und Preisen, erstklassige Hospitality-Leistungen sowie eine topmoderne E-Commerce-Plattform, die von A bis Z ein unbeschwertes Erlebnis garantiert. Diese einmaligen Erlebnisse widerspiegeln die ganze Faszination des Fussballs und der einmaligen Kultur aller Spielorte.“

Angeboten werden offizielle Hospitality-Produkte für einzelne Spiele oder Serien mit mehreren Spielen in einer oder mehreren Städten während einer bestimmten Turnierphase oder für ein bestimmtes Team. Ebenfalls erhältlich sind unvergessliche Zusatzerlebnisse für Spieltage und spielfreie Tage zusammen mit Hospitality-Paketen samt Tickets.

Nach eingehender Marktforschung sowie Konsultationen zu den besten Standards und Anbietern für dieses Turnier und die dazugehörigen nationalen Märkte lancierte die FIFA im September 2023 eine Ausschreibung, die auf ein gewaltiges Echo gestossen ist. On Location überzeugte mit enormer Erfahrung beim Angebot von Hospitality-Programmen bei einigen der komplexesten und bekanntesten Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen der Welt sowie mit einmaligen Kenntnissen des nordamerikanischen Markts und der jeweiligen nationalen Fangemeinden. Das Unternehmen, das einen unvergleichlichen Zugang zu Firmenkunden und -gästen auf der Suche nach immersiven Erlebnissen besitzt, ist zudem exklusiver und offizieller Anbieter für bekannte Veranstaltungen wie die Olympischen und Paralympischen Spiele, den Super Bowl, die Ultimate Fighting Championship (UFC), die NCAA Final Four, den Ryder Cup sowie das Coachella Valley Music and Arts Festival.

Alle, die sich für ein eimaliges Erlebnis mit dem Luxus, dem Komfort und der Exklusivität des offiziellen Hospitality-Programms der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ interessieren, können hier die neusten Informationen abonnieren. Hospitality-Pakete mit Tickets sind ausschliesslich auf FIFA.com/hospitality und bei den offiziellen Vertriebspartnern erhältlich, die von der FIFA und On Location für verschiedene Gebiete auf der ganzen Welt ernannt werden. Die Major League Soccer (MLS) wurde bereits als Vertriebspartner für die USA und Kanada bestimmt. Weitere Vertriebspartner werden zu einem späteren Zeitpunkt ernannt.

Fans sollten keine Tickets auf unautorisierten Plattformen oder bei unbefugten Anbietern erwerben, da sich die FIFA das Recht vorbehält, über inoffizielle Kanäle gekaufte Tickets zu annullieren. Unternehmen, die offizielle Vertriebspartner werden möchten, finden hier weitere Informationen zum Auswahlverfahren. Die Liste der zulässigen globalen Vertriebspartner wird zu einem späteren Zeitpunkt auf FIFA.com veröffentlicht.

Dank der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ rechnet die FIFA für die Geschäftsperiode 2023–2026 mit Einnahmen von USD 11 Milliarden. Das geplante Hospitality-Programm wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Wie im FIFA-Jahresbericht 2023 dargelegt, fliessen die Einnahmen aus FIFA-Turnieren nach Abzug der Betriebskosten direkt in die globale Fussballförderung.