FIFA enthüllt Emblem und präsentiert offiziellen Song der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Modernes und schlichtes Emblem mit den Turnierinitialen, inspiriert vom Spielball sowie der Fussballgeschichte und -kultur

Galas legendärer Titel „Freed from Desire“ offizieller Song der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Erste Auflage des mit 32 Teams besetzten Turniers in den USA revolutionär für den Klubfussball

Die FIFA hat das Emblem für die erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams vorgestellt. Das mit Spannung erwartete Turnier wird das bisher grösste und inklusivste in der Geschichte des Klubfussballs.

Galas Titel „Freed from Desire“ geniesst sowohl bei Fans von Klubs als auch Nationalteams Kultstatus und wurde nun zum offiziellen Song des Turniers gekürt. Gleichzeitig können die Fans im Rahmen der neuen FIFA-Kampagne „Take it to the World“ zeigen, was ihren Lieblingsverein so besonders macht.

An der vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 ausgetragenen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ nehmen Vertreter aller sechs Konföderationen (AFC (Asien), CAF (Afrika), Concacaf (Nord-, Mittelamerika und Karibik), CONMEBOL (Südamerika), OFC (Ozeanien) und UEFA (Europa)) teil. Bei dieser innovativen Veranstaltung geht es darum, den Klubweltmeister auf eine völlig neue Art und Weise zu küren.

FIFA enthüllt Emblem für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ 00:42

Dieser neuartige Wettbewerb ist Teil der Bemühungen der FIFA, allen Mitgliedsverbänden mehr Spielmöglichkeiten auf Nationalteam- und Klubebene zu bieten, was eines der strategischen Ziele für den Zyklus 2023–2027 ist, und zugleich die Standards weltweit zu erhöhen.

Zum jetzigen Zeitpunkt haben sich bereits 30 der 32 Teams qualifiziert. Die Teilnahme eines weiteren Klubs aus der CONMEBOL (Südamerika) und eines Vertreters des Gastgeberlandes stehen noch aus und werden zu gegebener Zeit bestätigt.

Die Qualifikation erfolgt über die kontinentalen Vereinswettbewerbe und beruht auf den sportlichen Leistungen der letzten vier Jahre. So wird sichergestellt, dass die Gewinner der kontinentalen Trophäen und die insgesamt konstantesten Teams belohnt werden.

Das für alle zukünftigen Auflagen des Turniers angepasste Emblem ist nicht nur vom runden Leder, sondern auch von der Geschichte und Kultur des Fussballs inspiriert. Die englischen Initialen des Turniers „C – W – C“ finden sich in einem kreisförmigen Symbol wieder. Das einzigartige Emblem der FIFA Klub-Weltmeisterschaft bietet in der Mitte Platz für das, was das Turnier tatsächlich ausmacht, nämlich die erfolgreichsten Klubs aus allen sechs Konföderationen, die in den USA gegeneinander antreten werden.

„Heute ist ein besonderer Tag. Denn heute haben wir die Marke der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft lanciert und damit eine neue Ära im Klubfussball eingeläutet“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„32 der weltweit besten Teams werden im Juni und Juli 2025 in den USA aufeinandertreffen und nur einer wird am Ende Weltmeister. Wir können es kaum erwarten, die 32 Mannschaften, die das Herzstück des Turniers sein werden, in den USA zu begrüssen.“

„Aus diesem Grund möchten wir Fans überall auf der Welt dazu aufrufen, ihre Liebe, ihre Leidenschaft und ihre Unterstützung für ihren Klub zu teilen und das, was ihren Lieblingsverein so speziell macht, mit der ganzen Welt zu teilen.

Für die Klub-WM kooperiert die FIFA ausserdem mit der italienischen Popsängerin und Songwriterin Gala und hat ihr legendäres Lied „Freed from Desire“ zum offiziellen Song des Turniers ernannt. Dieser Klassiker geniesst bei Fans aus aller Welt Kultstatus und wurde ausgewählt, um zum einen den Fussball und die Vereine zu würdigen und zum anderen ein neues Kapitel in der Geschichte des Sports zu schreiben.

Die FIFA will gemeinsam mit den qualifizierten Vereinen deren einzigartigen Werte und Traditionen hervorheben. Gleichzeitig sollen mit dieser Kampagne die internationalen Ambitionen der Klubs gefördert und ihnen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Geschichten mit der Welt zu teilen.

Dazu wurden neue Social-Media-Konten speziell für das Turnier eingerichtet: