Aitana Bonmatí und Vinícius Jr. die Besten bei „The Best FIFA Football Awards™ 2024“

Aitana Bonmatí, Mittelfeldspielerin von Barcelona und Spanien, zum zweiten Mal in Folge mit „The Best – FIFA-Weltfussballerin“ ausgezeichnet

Vinícius Jr., Stürmer von Real Madrid und Brasilien, bei der Zeremonie in Doha von FIFA-Präsident Gianni Infantino mit der Auszeichnung „The Best – FIFA-Weltfussballer“ geehrt

Erster FIFA-Marta-Preis für brasilianische Namensgeberin der Auszeichnung für ihr beeindruckendes letztes Länderspieltor

Bei der mit Stars besetzten Zeremonie „The Best FIFA Football Awards™ 2024“ in Doha (Katar) wurden Aitana Bonmatí, die spanische Weltmeisterin von 2023, als „The Best – FIFA-Weltfussballerin“ und der für Real Madrid und Brasilien auflaufende Stürmer Vinícius Jr. als „The Best – FIFA-Weltfussballer“ geehrt.

Die für Barcelona spielende Bonmatí gewann die Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge, nachdem sie auch im Jahr nach dem Gewinn der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ mit Klub und Land zahlreiche Trophäen gesammelt hatte.

„Ich bin dankbar für diese Auszeichnung. Doch für mich ist es immer eine Teamleistung. Dieses fantastische Jahr wird sich so schnell nicht wiederholen lassen. Ich danke den Menschen, die mir helfen, jeden Tag besser zu werden – vom Verein bis hin zu meinen Teamkolleginnen“, sagte die 26-jährige Mittelfeldspielerin, die 2024 mit dem katalanischen Spitzenklub das nationale Triple und die UEFA Women’s Champions League sowie mit dem Nationalteam die UEFA Women’s Nations League gewonnen hat. „Es ist mir eine Freude, wieder hier zu sein, und ich möchte mehr erreichen, mehr Mannschaftstitel, denn diese sind die wichtigsten und sorgen dafür, dass man überhaupt hier ist.“

Vinícius Jr. erzielte im Juni den zweiten Treffer – eines seiner 24 Tore in 39 Pflichtspieleinsätzen in der Saison 2023/24 – im Finale der UEFA Champions League, wodurch Real Madrid seinen Wettbewerbsrekord auf 15 Titel ausbauen konnte. Er war auch Teil des brasilianischen Nationalteams, das 2024 bei der CONMEBOL Copa América in den USA das Viertelfinale erreichte, und gewann mit Real neben der Champions League auch die spanische Meisterschaft, den spanischen Superpokal und den UEFA-Superpokal. Damit tritt er die Nachfolge von Lionel Messi, dem Weltmeister von 2022, als „The Best – FIFA-Weltfussballer“ an.

„Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Es bis hierher zu schaffen, schien ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Ich spielte als Kind barfuss Fussball auf den Strassen von São Gonçalo, wo Armut und Kriminalität allgegenwärtig waren. Dieser Erfolg bedeutet mir sehr viel. Er gehört auch all den Kindern, die denken, dass alles unmöglich ist und dass sie es nicht schaffen können“, sagte der 24-Jährige bei einem Galadiner zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Aspire Academy in Doha (Katar) am Vorabend des Finales des FIFA-Interkontinental-Pokals Katar 2024™, wo Real Madrid gegen den mexikanischen Klub CF Pachuca spielt, nachdem ihm FIFA-Präsident Gianni Infantino den Preis überreicht hatte.

„Ich möchte allen danken, die für mich gestimmt haben, allen Spielern, Trainern, Journalisten und meinen Fans. Auch meiner Familie, die ihren Traum aufgegeben hat, um meinen zu leben, möchte ich danken. Mein Dank gilt auch dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, Carleto und meinem Team, die mir geholfen haben, hierher zu kommen, und mir den Glauben gegeben haben, dass ich etwas bewirken und mit ihnen Grosses erreichen kann.“

Wie die beiden wichtigsten Einzelauszeichnungen wurden auch die Auszeichnungen für „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“, „The Best – FIFA-Welttorhüter“ und „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ mithilfe der Fans, der aktuellen Kapitäne und Trainer aller Frauen‑/Männernationalteams sowie von Medienvertretern ermittelt, deren Stimmen jeweils zu gleichen Teilen gewichtet wurden.

Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti, der in der vorletzten Preisverleihung den zweiten Platz belegte, erhielt die Auszeichnung „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“. „Ich fühle mich wirklich geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten“, so Ancelotti, der seine Trophäe von Herrn Infantino erhielt. „Ich begann 1976 als Profi in diesem Geschäft, das sind mittlerweile 48 Jahre, und dieser Sport hat mir viel gegeben und gibt mir immer noch viel. Meistens (ist es) positiv, manchmal auch negativ. Aber diese Emotionen sind der einzige Grund, warum ich nach 48 Jahren immer noch hier stehe“.

Ausserdem wurde Emma Hayes als „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“ geehrt. Hayes führte das US-Frauennationalteam 2024 in Paris zu Olympiagold, nur wenige Wochen nachdem sie ihre 12-jährige Tätigkeit bei Chelsea mit dem englischen Meistertitel gekrönt hatte.

„Das ist eine unglaubliche Auszeichnung und alles andere als selbstverständlich. Es war ein aussergewöhnliches Jahr. Deshalb ist dieser Preis eine Ehre und ein Privileg“, erklärte Hayes beim Erhalt des Preises.

Torhüter Emiliano Martínez, der für Aston Villa und Argentinien aufläuft, wurde zum zweiten Mal nach 2022 als „The Best – FIFA-Welttorhüter“ ausgezeichnet, nachdem er wesentlichen Anteil an Argentiniens Triumph bei der CONMEBOL Copa América 2024 hatte.

Nachdem Alyssa Naeher 2020 noch den dritten Platz belegte, wurde sie nun zur „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ gekürt. Mit ihren Paraden, vor allem im Halbfinale gegen Deutschland, sicherte sie dem US-Team die olympische Goldmedaille. Ausserdem gewann sie mit den USA den ersten CONCACAF W Gold Cup 2024 und erreichte mit den Chicago Red Stars die Play-offs der National Women’s Soccer League.

„Ich freue mich so sehr. Die Wahl zur ,The Best – FIFA-Welttorhüterin‘ ist eine unglaubliche Ehre“, sagte Naeher, die wie einige andere Preisträger per Videocall zugeschaltet wurde. „Es war eine ganz besondere Saison. Unser Team hat unheimlich viel Spass gemacht. Alles Lob der Welt gebührt den Spielerinnen vor mir für die Arbeit, die sie die ganze Saison über auf dem Platz geleistet haben.“

Bei der Abstimmung für den neuen FIFA-Marta-Preis sowie den FIFA-Puskás-Preis für das jeweils schönste Tor im Frauen- bzw. Männerfussball wurden die Stimmen von Fans und einer Gruppe von FIFA-Legenden zu gleichen Teilen gewertet.

„Ich bin sehr glücklich mit diesem Ergebnis. Da waren viele grossartige Spielerinnen und einige fantastische Treffer dabei. Was für eine wunderbare Saison“, freute sich die Brasilianerin Marta, die den ersten, nach ihr benannten Preis für ihr Tor – das letzte ihrer 119 Länderspieltore – am 1. Juni 2024 gegen Jamaika erhielt. „Noch mehr freue ich mich darüber, dass eine Auszeichnung meinen Namen trägt. Das ist zweifellos die grösste Ehre.“

„Dieser Preis erfüllt mich und meine Familie mit Stolz“, erzählte Alejandro Garnacho von Manchester United, der für seinen sensationellen Volleytreffer gegen Everton in der englischen Premier League im November 2023 den FIFA-Puskás-Preis erhielt. „Es war ein wunderbarer Treffer. Dahinter steckt viel Training, aber ohne meine grossartigen Mitspieler stünde ich nun nicht hier.“

Der FIFA-Fanpreis, für den ausschliesslich auf FIFA.com registrierte Fans abstimmen, geht an Guilherme Gandra Moura. Der junge Brasilianer ist ein grosser Fan des Klubs Vasco da Gama und leidet an der seltenen genetischen Krankheit Epidermolysis bullosa. Nachdem er an einer Lungenentzündung erkrankt war, wurde er ins künstliche Koma versetzt, aus dem er 16 Tage später erwachte. Das rührende Video, das ihn und seine Mutter beim Wiedersehen zeigt, ging viral. Bei seiner Genesung wurde er von Vasco da Gamas damaligem Starspieler Gabriel Pec unterstützt. Nachdem Guilherme das Krankenhaus verlassen durfte, lernte er den Rest des Teams kennen und wurde für ein Spiel im August 2023 zum Maskottchen bestimmt.

Thiago Maia von Internacional erhielt den von einem Expertengremium vergebenen FIFA-Fairplay-Preis für sein Engagement für die notleidende Bevölkerung im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul, die Ende April und Anfang Mai 2024 von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht wurde.

Erstmals nahmen Fans an der Abstimmung über „The Best FIFA Männer 11“ und „The Best FIFA Frauen 11“ teil und konnten für beide Teams aus einer Liste mit 77 Nominierten auswählen, wobei ihre Stimmen zu 50 Prozent gewertet wurden, während die anderen 50 Prozent von einer Expertengruppe kamen.

Bonmatí gehört zusammen mit sechs Klubkolleginnen, die in der zweiten Hälfte der Saison 2023/24 mit Barcelona zahlreiche Erfolge feierten, zur „The Best FIFA Frauen 11 2024“. Vinícius Jr. ist einer von fünf Real-Madrid-Spielern in der Männerauswahl, darunter Dani Carvajal, der 2024 zusammen mit Rodri von Manchester City und Lamine Yamal von Barcelona – beide ebenfalls in der „The Best FIFA Männer 11 2024“ – mit Spanien Europameister wurde.

The Best FIFA Frauen 11 2024: Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/USA), Irene Paredes (Barcelona/Spanien), Ona Batlle (Barcelona/Spanien), Lucy Bronze (Barcelona und Chelsea/England), Naomi Girma (San Diego Wave/USA), Aitana Bonmatí (Barcelona/Spanien), Lindsey Horan (Olympique Lyonnais/USA), Gabi Portilho (Corinthians/Brasilien), Patri Guijarro (Barcelona/Spanien), Caroline Graham Hansen (Barcelona/Norwegen), Salma Paralluelo (Barcelona/Spanien)

The Best FIFA Männer 11 2024: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentinien), Rúben Dias (Manchester City/Portugal), Dani Carvajal (Real Madrid/Spanien), Antonio Rüdiger (Real Madrid/Deutschland), William Saliba (Arsenal/Frankreich), Jude Bellingham (Real Madrid/England), Rodri (Manchester City/Spanien), Toni Kroos (Real Madrid/Deutschland), Erling Haaland (Manchester City/Norwegen), Lamine Yamal (Barcelona/Spanien), Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasilien)

Die Abstimmungsergebnisse, einschliesslich der Gesamtpunktzahl aller Nominierten und einer vollständigen Liste darüber, wie die Kapitäne und Trainer der Nationalmannschaften aus aller Welt sowie die Medienvertreter abgestimmt haben, sind unten aufgeführt: