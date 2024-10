FIFA bestätigt wichtige Einzelheiten für FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Aufgrund der verabschiedeten Teilnahmekriterien sowie der Ergebnisse der jeweiligen kontinentalen Klubwettbewerbe stehen die folgenden Klubs bereits als Teilnehmer fest: AFRIKA (4 Teams) Als Gewinner (CAF Champions League) – 3 Teams 2020/21 und 2022/23: al-Ahly (EGY) 2021/22: Wydad AC (MAR) 2023/24: offen Via Rangliste – 1 Team offen ASIEN (4 Teams) Als Gewinner (AFC Champions League) – 3 Teams 1. 2021: al-Hilal (KSA) 2. 2022: Urawa Red Diamonds (JPN) 3. 2023/24: offen Via Rangliste – 1 Team 4. offen EUROPA (12 Teams) Als Gewinner (UEFA Champions League) – 4 Teams 1. 2020/21: FC Chelsea (ENG) 2. 2021/22: Real Madrid (ESP) 3. 2022/23: Manchester City (ENG) 4. 2023/24: offen Via Rangliste – 8 Teams 5. FC Bayern München (GER) 6. Paris Saint-Germain (FRA) 7. Inter Mailand (ITA) 8. FC Porto (POR) 9. Benfica Lissabon (POR) 10. offen 11. offen 12. offen NORD-, MITTELAMERIKA UND KARIBIK (4 Teams) Als Gewinner (CONCACAF Champions Cup) 1. 2021: CF Monterrey (MEX) 2. 2022: Seattle Sounders (USA) 3. 2023: Club León (MEX) 4. 2024: offen OZEANIEN (1 Team) Via Rangliste 1. Auckland City FC (NZL) Obschon die Ausgabe 2024 der OFC Champions League noch ansteht, hat kein anderes Team mehr eine mathematische Chance, Auckland City FC aufgrund der bislang gewonnenen Qualifikationspunkte zu überholen. SÜDAMERIKA – 6 Teams Als Gewinner (CONMEBOL Libertadores) – 4 Teams 1. 2021: Palmeiras (BRA) 2. 2022: Flamengo (BRA) 3. 2023: Fluminense (BRA) 4. 2024: offen Via Rangliste – 2 Teams 5. offen 6. offen Der letzte Startplatz geht an einen Klub des Gastgebers. Einzelheiten dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Turnierdaten bestätigt Die erste Turnierausgabe findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 statt. Das Turnier ist so in den internationalen Spielkalender eingebettet und garantiert zwischen dem Turnierfinale und dem Beginn vieler nationaler Ligen auf der ganzen Welt eine ausreichende Pause sowie mindestens drei Ruhetage zwischen den Spielen zum Schutz der Gesundheit der Spieler. Turnierformat Für das Turnier wurde folgendes Format beschlossen: