Paraguay als Veranstaltungsort des 75. FIFA-Kongresses ausgewählt

Der ordentliche Kongress wird der insgesamt sechste sein, der in Südamerika stattfindet

Die Ausrichtung der Veranstaltung durch Paraguay im Jahr 2025 fällt mit der 100-jährigen FIFA-Mitgliedschaft zusammen

Auch die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2019™ fand im Land statt

Der 75. FIFA-Kongress wird in Asunción, Paraguay, stattfinden. Dies wurde beim Treffen des FIFA-Rats am 3. Oktober 2024 beschlossen. Der Kongress wird zum sechsten Mal in Südamerika stattfinden und zwar am 15. Mai 2025 im Heimatland der CONMEBOL. Damit feiert der paraguayische Fussballverband (APF) seine 100-jährige Mitgliedschaft bei der FIFA. Der Verband war beim 14. ordentlichen Kongress am 24. Mai 1925 in Prag, Tschechien, beigetreten.

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte, dies sei „ein passender Anlass“, um das 100-jährige Bestehen des paraguayischen Fussballverbands (APF) als FIFA-Mitglied im Mai 2025 zu feiern und gleichzeitig den Zusammenhalt des Fussballs zu würdigen. Anschliessend fügte er hinzu: „Ich möchte der APF und der CONMEBOL unter der Führung der Präsidenten Robert Harrison und Alejandro Domínguez dafür danken, dass sie die Ausrichtung des ersten FIFA-Kongresses in der Geschichte Paraguays möglich gemacht haben. Darüber hinaus wird es der erste ordentliche FIFA-Kongress in Südamerika sein, der nicht direkt mit der Austragung der Endrunde einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Verbindung steht. Ich bin mir sicher, dass dies ein grossartiges Ereignis sein wird.“ Südamerika hat bereits viermal zuvor den ordentlichen FIFA-Kongress ausgerichtet und zwar jeweils im Zusammenhang mit den FIFA Fussball-Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro, Brasilien (1950), Santiago, Chile (1962), Buenos Aires, Argentinien (1978) sowie in São Paulo, Brasilien (2014). Ausserdem veranstaltete man einen ausserordentlichen Kongress in Buenos Aires im Jahr 2001.