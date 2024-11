Start des ersten Anzahlungsprogramms für Hospitality-Pakete für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Wie das Anzahlungsprogramm funktioniert

Ab heute bis Sonntag, 16. Februar 2025, können Fans über eine gesicherte Plattform vollständig rückzahlbare Gutscheine kaufen. Während des darauffolgenden Umwandlungsfensters werden die Käufer von On Location eingeladen, verschiedene auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote zu prüfen, ehe sie einen Kauf tätigen. Fans können so je nach Wunsch Spiele an einem oder verschiedenen Spielorten, während einer bestimmten Turnierphase oder für ein bestimmtes Nationalteam auswählen. Ebenfalls erhältlich sind unvergessliche Zusatzerlebnisse für Spieltage und spielfreie Tage zusammen mit Hospitality-Paketen samt Tickets.

Das grösste Hospitality-Programm für die beste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ beginnt am Donnerstag, 11. Juni 2026, im weltberühmten Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Das Finale geht am Sonntag, 19. Juli 2026, in New York/New Jersey über die Bühne. Die Teams aller drei Gastgeberländer (Kanada, Mexiko und USA) bestreiten all ihre Gruppenspiele auf heimischem Boden. Kanada und die USA starten am Freitag, 12. Juni 2026, in Toronto bzw. Los Angeles ins Turnier. Einen Tag später folgt Mexiko in Mexiko-Stadt.