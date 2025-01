Ausschreibung der Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ in Deutschland gestartet

Die Ausschreibung für die Männerwettbewerbe umfasst die nächsten beiden Ausgaben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Parallel dazu wird eine separate Ausschreibung für die Medienrechte an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ durchgeführt

Alle interessierten Parteien können die entsprechenden Unterlagen über germany-media-rights@fifa.org anfordern

Die Aufforderung zur Einreichung von Angeboten endet am Donnerstag, 13. Februar 2025

Die erste Ausschreibung (ITT) wird zwei historische Ausgaben des Männerturniers abdecken. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die gemeinsam von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgerichtet wird, und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™, die in Marokko, Portugal und Spanien ausgetragen wird. Drei Spiele zur Feier des 100-jährigen Jubiläums werden in Argentinien, Paraguay und Uruguay (eines in jedem Land) stattfinden. Die kommenden Turniere werden mit einer Rekordzahl von 48 Mannschaften und noch nie dagewesenen 104 Spielen das größte Sportereignis der Geschichte sein.

Für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ startet in Deutschland ein zweites Ausschreibungsverfahren. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ist die größte reine Frauen-Sportveranstaltung der Welt. Die Ausgabe 2027 wird in Brasilien ausgetragen und verspricht ein unvergessliches Turnier. 32 Mannschaften werden in mindestens acht Austragungsstädten antreten, die verschiedene Regionen des Landes repräsentieren.

Die Medienunternehmen oder -organisationen, die an der Ausschreibung für Deutschland teilnehmen möchten, können die entsprechenden Unterlagen per E-Mail an germany-media-rights@fifa.org anfordern. Gebote für beide Ausschreibungen sind bis Donnerstag, 13. Februar 2024, um 10.00 Uhr MEZ einzureichen.