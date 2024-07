Ausschreibung der Medienrechte für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und 2029 gestartet

Die FIFA hat eine Ausschreibung für den Verkauf der Medienrechte an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2029™ in Nord- und Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika veröffentlicht.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ wird ab dem nächsten Jahr in einem neuen Format alle vier Jahre ausgetragen. Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, an der 32 der besten Klubs der Welt teilnehmen, wird neu definieren, wie, wann und wo ein echter Klub-Weltmeister gekrönt wird.

Die 32 Vereine werden in acht wettbewerbsfähige und spannende Vierergruppen eingeteilt. Jeder Verein bestreitet drei Spiele, wobei die beiden besten Vereine jeder Gruppe in die K.o.-Phase mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale einziehen. Insgesamt werden bei dem Turnier 63 Spiele ausgetragen, die vom ersten bis zum letzten Abpfiff die Zuschauer weltweit in ihren Bann ziehen werden.

Diese Ausschreibung für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2029™ wird es der FIFA ermöglichen, diejenige(n) Einrichtung(en) auszuwählen, die am besten in der Lage ist (sind), die erforderlichen Übertragungs- und Programmierungsverpflichtungen auf globaler, regionaler oder gebietsspezifischer Basis sicherzustellen. Eine zweite Phase, die Europa und die afrikanischen Länder südlich der Sahara abdeckt, wird zu gegebener Zeit mit genauen Zeitangaben folgen.

Medienunternehmen und -organisationen, die sich an dem Verfahren beteiligen möchten, können die Ausschreibung (ITT) per E-Mail an FCWC-media-rights@fifa.org anfordern. Die Frist für die Einreichung von Angeboten endet am Dienstag, 20. August 2024, um 16:00 Uhr MESZ.