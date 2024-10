Lenovo offizieller FIFA-Technologiepartner

Bei der jährlichen Innovationsmesse „Tech World“ von Lenovo hat die FIFA Lenovo als offiziellen FIFA-Technologiepartner präsentiert. Das multinationale Unternehmen gehört damit zur höchsten FIFA-Sponsorenkategorie. Die Vereinbarung umfasst sowohl die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den USA als auch die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien. Die beiden Turniere bieten Lenovo eine perfekte Plattform, seine globale Marke bei den Fans der populärsten Sportart der Welt noch stärker zu verbreiten und vor allem integrierte und innovative Technologien zu liefern, die den Fussball für alle noch zugänglicher, attraktiver und beliebter machen. Die Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von Lenovo, einschliesslich neuester Innovationen, die künstliche Intelligenz nutzen und verbessern, einzigartiger ThinkPad-Laptops, Tablets, Motorola-Mobiltelefonen und Servern, werden in die Turniere 2026 und 2027 integriert. Die Technologie bietet in den Stadien ein noch besseres Fanerlebnis, steigert die Qualität globaler Übertragungen, liefert hochwertigere Analysen und demokratisiert Daten im gesamten Fussball.

Yuanqing Yang, Vorsitzender und Geschäftsführer von Lenovo, sagte: „Als eines der weltweit führenden Technologieunternehmen freuen wir uns über die Partnerschaft mit dem am stärksten verbreiteten und populärsten Sport der Welt. Lenovo unterstützt die grössten Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen in der Geschichte der Menschheit – Veranstaltungen mit mehr Zuschauern, mehr teilnehmenden Nationen und einer beispiellosen globalen Nachfrage nach Datenverarbeitung und Technologie.“ „Lenovo ist stolz, die FIFA bei ihrer Vision zu unterstützen, den Fussball mithilfe der Technologie zu verbessern, den Fans weltweit ein besseres Erlebnis zu bieten sowie Innovationen zu fördern, die für mehr Chancengleichheit sorgen. Wir können es kaum erwarten, dass unsere topmodernen Technologien und KI-Innovationen bei den anstehenden Turnieren im Rampenlicht stehen und der Welt die bahnbrechende Kraft intelligenter Technologien zeigen.“

Über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wird 2026 erstmals mit 48 Teams und in drei Ländern ausgetragen. Nach 1994 mit 24 Teams kehrt die WM in die USA zurück. Mexiko – zum dritten Mal – und Kanada sind die weiteren Gastgeber. Nach zahlreichen Frauen- und Jugendturnieren, allen voran der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015™, ist das so vielfältige Land ganz im Norden Amerikas erstmals Schauplatz der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Im Jahr 2026 wird das FIFA-Turnier der A-Nationalmannschaften erstmals in Kanada ausgetragen. Ein Jahr nach der Männer-WM folgt die zehnte Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die wie schon 2023 in Australien und Aotearoa Neuseeland mit 32 Teams ausgetragen wird. Gastgeber ist Brasilien, das noch keine Frauen-WM verpasst hat. Erstmals überhaupt findet eine Frauen-WM damit in Südamerika statt.