Lay‘s wird offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ & FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Die aufregende neue Partnerschaft vereint damit zwei Giganten – der beliebtesten Chips-Marke der Welt und dem weltweit grössten und beliebtesten Sportereignis für Männer und Frauen – , um die Freude dieses wunderschönen Sports an Millionen Fans in allen Ländern weiterzugeben.

Als offizieller Sponsor wird Lay‘s in Zusammenarbeit mit einem Portfolio gespickt mit kultigen Lebensmittelmarken wie Doritos, Cheetos, Tostitos, Ruffles, Cracker Jack, PopCorners, Quaker und Gamesa die Fans mit exklusiven Erlebnissen, Merchandising-Artikeln, Verbraucheraktivitäten und weiteren Aktionen anbieten, die Fans näher an den Sport heranbringen als jemals zuvor.

„Der Beitritt zur FIFA als regionaler Sponsor im Jahr 2022 war ein Meilenstein für Frito-Lay und wir sind unglaublich stolz, den Grundstein für die nächsten Schritte gelegt zu haben, um unsere Partnerschaft global auszuweiten“, so Steven Williams, CEO von Frito-Lay und Quaker Nordamerika. „Die Marke Lay‘s blickt auf eine lange Geschichte zurück, in der man die Fans mithilfe der gemeinsamen Begeisterung für den Sport zusammengebracht hat. Wir freuen uns darauf, noch mehr ikonische Momente zu schaffen, indem wir unser Marke auch weiterhin nutzen, um die Fans weltweit für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und die FIFA Frauen-Weltmeistschaft zu inspirieren und zu vereinen.“

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird die Erste sein, bei der insgesamt 48 Mannschaften antreten werden und die von drei Ländern – Kanada, Mexiko und den USA – ausgerichtet wird. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ wird seinerseits zum ersten Mal in Südamerika stattfinden wird. Beide Turniere werden in die Geschichtsbücher eingehen und Lay‘s wird Teil dieses Hypes sein, indem man Fussballfans auf eine neue und unerwartete Weise belohnt. Die Chips-Marke wird bei beiden Turnieren neue Wege beschreiten, indem sie bei jedem Spiel den „Fan of the Match“ auszeichnet und belohnt. Dabei werden diejenigen auf der Tribüne ins Rampenlicht gerückt, die mir ihrer Leidenschaft und Energie dem Fussball Leben einhauchen. Ihnen wird ein einzigartiges Erlebnis geboten.