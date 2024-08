Ausschreibung der Medienrechte für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ 2025 und 2029 in Europa und Sub-Sahara-Afrika lanciert

Erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA

Lancierung des Ausschreibungsverfahrens für Amerika, Asien, den Nahen Osten und Nordafrika im letzten Monat

Turnierqualifikation von CA Boca Juniors letzte Woche als 30. Spitzenklub der Welt

Die FIFA hat die Medienrechte für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2029™ in Europa und Sub-Sahara-Afrika ausgeschrieben. Damit hat eine breite Palette von Sendeanstalten nun die Chance, einzigartige Paarungen, begeisterte Fans und spannende Duelle eines packenden und inklusiven Turniers zu zeigen.

Basierend auf den sportlichen Erfolgen in einem Vierjahreszyklus haben sich aus Europa Real Madrid CF, Chelsea FC und Manchester City FC als jüngste Gewinner der UEFA Champions League für das Weltturnier qualifiziert. Dazu gesellen sich neun weitere Klubs, die sich über die UEFA-Rangliste qualifizieren konnten. Der südafrikanische Spitzenklub Mamelodi Sundowns FC ist eines von vier Teams aus Afrika, die aufgrund ihrer Leistungen in der CAF Champions League Gelegenheit haben werden, ihre Fähigkeiten zur Schau zu stellen. Auch Klubs aus den FIFA-Konföderationen AFC, Concacaf, CONMEBOL und OFC werden beim Turnier vertreten sein.

Die erste Auflage der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ markiert den Aufbruch in eine neue Ära des Klubfussballs – mit einer brandneuen Trophäe, die für die Diversität und Qualität des Weltfussballs steht, wenn der Sport die Welt in den USA zusammenbringt. Nachdem sich CA Boca Juniors letzte Woche die Teilnahme über die CONMEBOL-Rangliste gesichert hat, sind nur noch zwei Startplätze zu vergeben.

Die 32 Klubs werden bei der Endrundenauslosung in acht starke und interessante Vierergruppen unterteilt. Jeder Klub bestreitet drei Spiele, die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe ziehen in die K.-o.-Runde ein, bestehend aus Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Insgesamt umfasst das Turnier 63 Spiele, die das Publikum weltweit vom Anpfiff bis zum Abpfiff in ihren Bann ziehen werden.

Interessierte Medienorganisationen können die Ausschreibungsunterlagen per E-Mail an FCWC-media-rights@fifa.org anfordern. Die Frist für die Einreichung der Unterlagen läuft am 24. September 2024 um 11.00 Uhr MESZ ab.

Mit einem innovativen, kollaborativen und fortschrittlichen Beratungs- und Entscheidungsprozess will die FIFA gegebenenfalls auch die Mitwirkungsrechte der Klubs (vollständige Liste unten) einschliesslich der europäischen Klubvereinigung (ECA) wahren. Damit soll das Turnier von Beginn an auf ein solides Fundament gestellt werden, das von der Erfahrung, vom Knowhow und von wertvollen Beiträgen der FIFA und der teilnehmenden Klubs aus aller Welt profitiert. Die FIFA behält sich daher das Recht vor, die teilnehmenden Klubs (einschliesslich derjenigen, die von der ECA vertreten werden) an Evaluierungs-, Bewertungs- und Entscheidungsfindungselementen dieses Ausschreibungsverfahrens zu beteiligen.

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Klub Land Qualifiziert als/über Chelsea FC England Gewinner der UEFA Champions League Al Ahly SC Ägypten Gewinner der CAF Champions League CF Monterrey Mexiko Gewinner des Concacaf Champions Cup Al Hilal SFC Saudiarabien Gewinner der AFC Champions League SE Palmeiras Brasilien Gewinner der CONMEBOL Libertadores Seattle Sounders FC USA Gewinner des Concacaf Champions Cup Real Madrid CF Spanien Gewinner der UEFA Champions League Wydad AC Marokko Gewinner der CAF Champions League CR Flamengo Brasilien Gewinner der CONMEBOL Libertadores Urawa Red Diamonds Japan Gewinner der AFC Champions League Auckland City FC Neuseeland OFC-Rangliste Paris Saint-Germain FC Frankreich UEFA-Rangliste Club León Mexiko Gewinner des Concacaf Champions Cup Manchester City FC England Gewinner der UEFA Champions League FC Bayern München Deutschland UEFA-Rangliste FC Internazionale Milano Italien UEFA-Rangliste Fluminense FC Brasilien Gewinner der CONMEBOL Libertadores FC Porto Portugal UEFA-Rangliste SL Benfica Portugal UEFA-Rangliste BV Borussia 09 Dortmund Deutschland UEFA-Rangliste Juventus FC Italien UEFA-Rangliste Club Atlético de Madrid Spanien UEFA-Rangliste Ulsan HD FC Korea Republik AFC-Rangliste FC Salzburg Österreich UEFA-Rangliste Mamelodi Sundowns FC Südafrika CAF-Rangliste Espérance Sportive de Tunis Tunesien CAF-Rangliste Club Atlético River Plate Argentinien CONMEBOL-Rangliste Al Ain FC Vereinigte Arabische Emirate Gewinner der AFC Champions League CF Pachuca Mexiko Gewinner des Concacaf Champions Cup Club Atlético Boca Juniors Argentinien CONMEBOL-Rangliste Noch zu ermitteln Noch zu ermitteln CONMEBOL Noch zu ermitteln USA Klub des Gastgeberlandes