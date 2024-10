Ausschreibung der Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg

Die FIFA hat die Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ in den Niederlanden sowie in Belgien und Luxemburg gesondert ausgeschrieben.

Mithilfe der Ausschreibung werden die Medienunternehmen in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg ermittelt, die hinsichtlich Übertragung und Programmgestaltung die nötigen Zusicherungen erbringen, damit die FIFA getreu ihren Zielen so viele Zuschauer wie möglich erreichen und den Fans ein erstklassiges TV-Erlebnis garantieren kann.

Die Medienunternehmen oder -organisationen, die an der Ausschreibung für die Niederlande teilnehmen möchten, können die entsprechenden Unterlagen per E-Mail an netherlands-media-rights@fifa.org sowie für Belgien und Luxemburg per E-Mail an Belgium-media-rights@fifa.org anfordern.