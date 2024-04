Aramco und FIFA besiegeln globale Partnerschaft

Das Unternehmen ist exklusiver weltweiter Partner der FIFA im Energiesektor und besitzt damit Sponsoringrechte für verschiedene mit Spannung erwartete Veranstaltungen wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ Die bis Ende 2027 laufende Vereinbarung gründet auf dem gemeinsamen Bekenntnis zu Innovation und Entwicklung und kombiniert die einzigartige globale Reichweite des Fussballs mit Aramcos Innovationkraft und langjährigem gemeinnützigem Engagement. Mit der Partnerschaft wollen Aramco und die FIFA den Fussball weltweit auch für wirkungsvolle soziale Initiativen nutzen. FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: „Wir freuen uns sehr, Aramco im Kreis unserer globalen Partner zu begrüssen. Mit dieser Partnerschaft kann die FIFA ihre wichtigsten Turniere in den nächsten vier Jahren erfolgreich durchführen und ihre 211 Mitgliedsverbände rund um die Welt noch besser unterstützen, wie das bei allen Geschäftsabschlüssen der Fall ist. Aramco hat eine lange Tradition im Sponsoring von erstklassigen Veranstaltungen, aber auch einen Fokus auf die Förderung von Initiativen im Breitensport. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit bei verschiedenen Initiativen in den kommenden Jahren.“ Amin H. Nasser, Präsident und Geschäftsführer von Aramco, erklärte: „Mit dieser Partnerschaft mit der FIFA möchten wir den Fussball fördern und mithilfe der Kraft des Sports rund um die Welt etwas bewegen. Mit der Partnerschaft bekräftigen wir unser Ziel zum Aufbau kraftvoller Gemeinschaften und fördern den Sport noch stärker als Entwicklungsplattform. Unsere bestehende Partnerschaft mit dem saudischen Fussballteam Al-Qadsiah, unsere Unterstützung für den Frauengolfsport über die Aramco Team Series sowie unsere Förderung der Formel 1 an Schulen zeigen, wie solche Partnerschaften Perspektiven eröffnen, die Gesellschaft positiv beeinflussen und die Entwicklung im Breitensport fördern können.“ Aramco möchte gemeinsam mit der FIFA auch Innovationen fördern und nach Wegen suchen, wie das Fachwissen und die Technologien des Unternehmens die weltweite Durchführung von Fussballveranstaltungen erleichtern können. Geplant sind u. a. Initiativen, die den Fussballfans neue und innovative Möglichkeiten bieten, FIFA-Veranstaltungen zu erleben.