Ausschreibung der FIFA-Medienrechte für Sub-Sahara-Afrika

Rechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Sub-Sahara-Afrika ausgeschrieben

Grosse Erfolge der afrikanischen Teams bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™

Mindestens neun afrikanische Länder bei der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dabei

Die FIFA hat die Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Sub-Sahara-Afrika ausgeschrieben.

Nach dem Beginn der afrikanischen Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ diesen Monat können Unternehmen in Sub-Sahara-Afrika ein Gebot für die Medienrechte des Turniers einreichen, das in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird. Die 23. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ präsentiert sich in einem neuen Format mit 104 Spielen und doppelt so vielen K.-o.-Spielen.

Mit 48 Nationen sind auch so viele Teams wie zuvor mit von der Partie. Dank dem vergrösserten Teilnehmerfeld hat die afrikanische Fussballkonföderation CAF mindestens neun Startplätze auf sicher. Ein afrikanisches Team qualifiziert sich zudem für das interkontinentale Play-off-Turnier und könnte Afrika damit einen weiteren Startplatz bei der WM-Endrunde sichern.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ war für Afrika die bislang erfolgreichste WM-Endrunde. Als erste afrikanische Nation überhaupt sicherte sich Marokko den Einzug ins Halbfinale, während Senegal das Achtelfinale erreichte und Kamerun, Ghana und Tunesien Siege in der Gruppenphase feierten.

Interessierte Unternehmen können auch Gebote für die zehnte Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ einreichen. Der Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ wird am 17. Mai 2024 vom FIFA-Kongress bestimmt.

Afrikanische Teams sorgten auch bei der diesjährigen FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Australien und Aotearoa Neuseeland für Furore, als drei der vier Vertreter des Kontinents die K.-o.-Phase erreichten und alle vier Teams erstmals in der Turniergeschichte einen Sieg verbuchten. Angesichts des per 2023 auf 32 Teams erweiterten Teilnehmerfelds werden die afrikanischen Nationen bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ auch in Zukunft sehr präsent sein, während der Frauenfussball weiter wächst.

Die Unternehmen, die an einer oder beiden Ausschreibungen teilnehmen möchten, können die entsprechenden Unterlagen per E-Mail an SubSaharaMediaRights@fifa.org anfordern.

Gebote für beide Ausschreibungen sind bis Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 11.00 Uhr MEZ einzureichen.