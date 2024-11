„Ein Grundpfeiler der Entwicklung des Fussballs“: Finanzverwaltungsseminar des Weltverbandes in Sri Lanka

Das letzte Finanzverwaltungsseminar fand am 6. und 7. November 2024 in Sri Lanka statt. Daran nahmen Generalsekretäre und Finanzdirektoren der Mitgliedsverbände aus Bangladesch, Bhutan, Indien, Iran, Kirgisistan, den Malediven, Nepal, Sri Lanka, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan teil.

Financial Governance workshop held in Sri Lanka

„Die Teilnahme am FIFA-Finanzverwaltungsseminar war wirklich eine wertvolle Erfahrung. Die Erkenntnisse, die wir in Bezug auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und bewährte Verfahren in der Finanzverwaltung gewonnen haben, tragen wesentlich zur Verbesserung unseres Verwaltungsrahmens bei“, so Anilkumar Prabhakaran, Generalsekretär des indischen Fussballverbands (AIFF). „Dieses Seminar hat uns die Werkzeuge und das Wissen an die Hand gegeben, die erforderlich sind, um die höchsten Standards aufrechtzuerhalten sowie Vertrauen und Integrität innerhalb unserer Fussballgemeinschaft zu fördern.“