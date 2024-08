FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Juli 2024)

FIFA-Mitgliedsverbände Asiens nahmen am Workshop in Jakarta teil

Ein Schiedsrichterteam bei der Copa América bestand ausschließlich aus Frauen, eine Premiere bei diesem Turnier

Fussballfest für Behinderte steht im Mittelpunkt

Die 211 Mitgliedsverbände werden von der FIFA durch verschiedene Programme finanziell und logistisch unterstützt.

Wir werfen einen Blick auf die außergewöhnliche Arbeit, die die FIFA-Mitgliedsverbände in den letzten Wochen geleistet haben, um den Fussball zu fördern, zu stärken und wirklich global zu machen.

Regionaler Frauenfussball-Workshop in Jakarta

Der Frauenfussball in Asien hat in letzter Zeit enormen Aufschwung erlebt, wie Vietnam und die Philippinen mit ihrer ersten Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im Jahr 2023 zeigten, und dieser Trend wird sich fortsetzen. Die AFC Women's Champions League soll Ende 2024 starten, während die Philippinen 2025 die erste FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft™ ausrichten werden. Um die Entwicklung weiter voranzutreiben, veranstaltete die FIFA in Zusammenarbeit mit der Asiatischen Fussballkonföderation (AFC) und dem Fussballverband von Indonesien (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia PSSI) einen regionalen Frauenfussball-Workshop in Jakarta, wo der FIFA-Präsident im Vorfeld der FIFA U-17-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr das FIFA-Büro Indonesien eröffnete. Jeder Mitgliedsverband wurde von der Person vertreten, die in ihrem Land für die Entwicklung des Frauenfussballs zuständig ist.

Edina Alves Batista schreibt (erneut) Geschichte

Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs, bestand bei der Copa América ein Schiedsrichterteam ausschließlich aus Frauen. Als Hauptschiedsrichterin fungierte die Brasilianerin Edina Alves Batista. Mit ihrer Leistung trug sie sich in das Geschichtsbuch der Copa América ein, da sie die erste Frau war, die in der reichen Geschichte des Wettbewerbs ein Spiel (Panama vs Bolivien) leitete. Alves Batista (FIFA-SP) wurde Neuza Ines Back, ebenfalls aus Brasilien, und der kolumbianischen Assistentin Mary Blanco unterstützt. An dem Spiel nahmen auch die Amerikanerinnen Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt sowie die Nicaraguanerin Tatiana Guzmán teil.

Behindertenfussball-Festival im Mittelpunkt

Der George-Best-Community-Cup ist ein jährlicher Pokalwettbewerb für Vereine, die Spieler mit Behinderungen betreuen. Er wird vom irischen Fussballverband veranstaltet und von der George-Best-Stiftung und Cash for Kids über den Mary Peters Trust unterstützt. Über 500 Spielerinnen und Spieler im Alter von 15 Jahren und älter nahmen im Juli an den Spielen teil, die im Rahmen des Behindertenfussball-Festivals auf dem Billy Neill-Komplex in Dundonald in vier Leistungsgruppen ausgetragen wurden. Alan Crooks, Organisator des Turniers und Entwicklungsleiter für Behindertenfussball bei der Irish FA Foundation, sagte, die jährliche Veranstaltung sei erneut ein großer Erfolg gewesen. "Es war toll zu sehen, dass so viele Spieler Spaß hatten, und wir freuen uns, dass wir diesen talentierten Spielern eine Plattform bieten können, um ihr Können zu zeigen."

Initiative zur Verteilung von Fussballausrüstungen in Simbabwe

In Zusammenarbeit mit der FIFA hat der simbabwische Fussballverband (ZIFA) seine Initiative zur Verteilung von Fussballausrüstung im ganzen Land wieder aufgenommen.

Mit dieser landesweiten Initiative sollen Schulen in jeder Provinz erreicht werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Randgebieten liegt. Mit diesem umfassenden Angebot möchte das Programm eine Kultur des Sportsgeistes, der Kameradschaft und der persönlichen Entwicklung unter Simbabwes Jugend fördern.

Schulungsprogramm für Talent-Scouts in Ghana

Im Anschluss eines Seminares im Rahmen des FIFA-Talentförderprogramms (TDS), das kürzlich in Ghana stattfand, hat der Fussballverband des Landes (GFA) von der FIFA grünes Licht erhalten, Scouts für die Talentsuche im ganzen Land auszubilden.

Die Ausbildung der Scouts begann mit einem Online-Schulungsprogramm, das sich mit den Elementen befasste, auf die die Scouts bei der Talentsichtung und der Einschätzung des Potenzials junger Fussballspieler achten sollten. Geleitet wurde das Schulungsprogramm von FIFA-Scout-Experte Laban Scott Libby und CAF-Elitescout-Trainer Professor Joseph Kwame Mintah, GFA-Elite-Akademie-Manager Joseph Tetteh-Zutah sowie dem GFA-Leiter für Talentidentifizierung Papa Nii Lartey.

Darüber hinaus fand auch die U-15-Elitemeisterschaft der Mädchen im Ghanaman Soccer Centre in Prampram statt, die vom TDS finanziert wird (einschließlich Schutzmaßnahmen und Talent-ID).Es war das allererste Turnier für Mädchen in dieser Altersgruppe.

Paris siegt im Frauenfussball

Die Olympischen Spiele 2024 sind eröffnet und das Rennen um die Medaillen in den Olympischen Fussballturnieren der Männer und Frauen hat begonnen. Fünf Jahre nach der Austragung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich haben Les Bleues erneut die Gelegenheit, ein großes Turnier vor heimischem Publikum zu spielen und erneut zum enormen Wachstum des Frauenfussballs im Land beizutragen. Dank der Frauen-WM 2019 konnte der französische Fussballverband die Zahl der registrierten Frauen verdoppeln, von 70 000 im Jahr 2014 auf 140 000 fünf Jahre später.

Im vergangenen März gab der FFF bekannt, dass er 247.160 Mitglieder hat, und sein Präsident Philippe Diallo hofft, dass er innerhalb von fünf Jahren die 500.000er-Marke überschreiten kann.

Auch bei den Schiedsrichtern sorgt Paris 2024 mit der Ernennung von gemischten Teams aus Offiziellen, die die Spiele der Männer und Frauen leiten, für frischen Wind.

Namibische Frauen-Nationalmannschaft besucht FIFA Museum

Das FIFA Museum hatte Mitte Juli die Ehre, die namibische Frauen-Nationalmannschaft und eine Delegation unter der Leitung des Präsidenten des namibischen Fussballverbandes, Robert Shimooshili, zu einem ganz besonderen Besuch zu empfangen.

Der Besuch begann mit einem Mannschaftsfoto und einer feierlichen Übergabe im Rainbow, der beeindruckenden Ausstellung von Nationalmannschaftstrikots aus aller Welt. Shimooshili überreichte dem Museum das neueste Auswärtstrikot Namibias in auffälligem blauen Design.

Zu den Höhepunkten für das Team gehörte die FIFA Frauen-Weltmeisterschaftstrophäe. Wie ihre Kolleginnen auf der ganzen Welt träumen auch die namibischen Spielerinnen davon, sie eines Tages in die Höhe zu stemmen. Sie bewunderten auch den FIFA WM-Pokal und die „Wall of Champions“, auf der die Namen der Glücklichen stehen, die die beiden wichtigsten Preise im Fussball bereits gewonnen haben.

Klubs in Down Under profitieren weiterhin vom Erbe

Die Vorteile der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 sind auch fast ein Jahr nach dem Turnier in Australien und Aotearoa-Neuseeland spürbar. Profi- und Breitenfussballvereine in beiden Ländern kamen in den Genuss finanzieller Zuwendungen, als diese Woche die Empfänger des Programms für Vereinsvorteile bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 bekannt gegeben wurden. Das Programm wurde erstmals für das Turnier 2019 eingeführt und belohnt die teilnahmeberechtigten Vereine für ihre Rolle bei der Förderung von Spielerinnen, die für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ausgewählt wurden.